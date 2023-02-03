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【內房銷售】景瑞上月銷售按年跌46% 一文看清1月內房銷售（不斷更新）
股市 16:31 2023/02/03
房地產支持政策在去年底密集出台，但市場預期，短期內供求和成交不會出現明顯轉暖的跡象，2023年1月房企銷售繼續錄得按年跌幅。據克而瑞數據指，今年1月百大房企銷售操盤金額按年跌32.5%至3542.9億元人民幣。中指院則指，期內銷售額超百億元的房企有13家，按年減少2家。
本網綜合各大內房1月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。
|內房
|1月單月銷售
|億元人民幣
|按年變幅
|景瑞控股 （01862）
|3.4
|-46.1%
景瑞控股 （01862） 1月合同銷售金額按年跌46.1%至3.4億元，建築面積按年跌51.9%至1.8萬平方米，銷售均價為19,067元。
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記者：宋佩恩
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