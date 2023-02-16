【內房銷售】合景泰富上月銷售跌39%　一文看清1月內房銷售（不斷更新）

▲ 一文看清2023年1月內房銷售

房地產支持政策在去年底密集出台，但市場預期，短期內供求和成交不會出現明顯轉暖的跡象，2023年1月房企銷售繼續錄得按年跌幅。據克而瑞數據指，今年1月百大房企銷售操盤金額按年跌32.5%至3542.9億元人民幣。中指院則指，期內銷售額超百億元的房企有13家，按年減少2家。

本網綜合各大內房1月銷售數據，以便讀者參考，以下貨幣單位為人民幣。

內房 1月單月銷售 億元人民幣 按年變幅 萬科企業 （02202） 286.3 -19.6% 碧桂園 （02007） 220.1 -39.5% 華潤置地 （01109） 160.2 +4.9% 中海外 （00688） 131.9 -10.8% 綠城中國 （03900） 105 -10.3% 中國金茂 （00817） 100.0 / 越秀地產 （00123） 88.8 +76.3% 融創 （01918） 72.3 -74.1% 龍湖 （00960） 72.2 +3.3% 雅居樂 （03383） 64.7 -12.7% 新城發展 （01030） 57.8 -26.5% 旭輝 （00884） 50.2 -40.5% 保利置業 （00119） 49.0 +105.0% 世茂集團 （00813） 45.1 -39.9% 合景泰富 （01813） 41.6 -38.6% 中梁控股 （02772） 36.6 -56.4% 遠洋集團 （03377） 32.9 -26.7% 中駿集團 （01966） 30.5 -39.0% 建業地產 （00832） 28.7 +43.0% 中海外宏洋 （00081） 25.9 -28.6% 德信中國 （02019） 23.4 -17.3% 金地商置 （00535） 23.0 -59.7% 寶龍地產 （01238） 20.4 -56.6% 禹州集團 （01628） 15.1 -66.7% 祥生控股 （02599） 14.5 -60.5% 中原建業 （09982） 13.7 -30.8% 正榮地產 （06158） 13.6 -82.8% 富力地產 （02777） 13.5 -70.7% 合生創展 （00754） 13.3 -55.8% 力高地產 （01622） 13.2 -49.4% 弘陽地產 （01996） 11.1 -72.4% 融信中國 （03301） 9.9 -84.7% 綠地香港 （00337） 9.3 +31.0% 大唐集團 （02117） 8.8 -58.7% 時代中國 （01233） 8.5 -88.0% 銀城國際 （01902） 4.8 -24.1% 景瑞控股 （01862） 3.4 -46.1% 佳源國際 （02768） 3.1 -82.0% 上坤地產 （06900） 2.9 -72.3% 大發地產 （06111） 2.5 -75.2% 億達中國 （03639） 0.8 -29.9%

旭輝 （00884） 1月合同銷售金額約3.1億元，按年跌82%，合同銷售面積約2.1萬平方米，按年跌85%。

合景泰富 （01813） 公布，1月份預售額41.6億元，按年倒退38.6%；預售面積23萬平方米，按年少23.8%。

億達中國 （03639） 1月合約銷售金額8200萬元，按年跌29.9%；銷售面積7,033平方米，按年跌47.6%；平均合約售價約為每平方米11,632元，按年增33.7%。

華潤置地 （01109） 公佈，1月實現合同銷售160.2億元，按年增4.9%；合同銷售建築面積71.55萬平方米，按年跌33.3%。

旭輝 （00884） 1月合同銷售金額約50.2億元，按年跌40.5%，合同銷售面積約38.3萬平方米，合同銷售均價約每平方米13,600元。

龍湖 （00960） 1月單月實現總合同銷售金額108.3億元，合同銷售面積66.1萬平方米；期內，實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額72.2億元，按年微升3.3%，歸屬股東權益的合同銷售面積44.4萬平方米。

德信中國 （02019） 公布，1月合約銷售23.4億元，按年少17.3%；合約面積約14.5萬平方米，按年跌3.6%。

禹州集團 （01628） 公布，1月合約銷售15.05億元，按年少66.7%；合約面積10.8萬平方米，按年跌57.1%；銷售均價每平方米13,891元，按年跌22.2%。

綠地香港 （00337） 公布，1月合約銷售9.3億元，按年增31%；合約面積9.2萬平方米，按年增24.6%。

合生創展 （00754） 公佈，1月合約銷售13.3億元，按年減少55.8%；合約面積5.4萬平方米，按年倒退67.8%；銷售均價每平方米22,355元，按年增30.7%。

富力地產 （02777） 公布，1月份總銷售收入13.5億元，按年下跌70.7%；1月銷售面積達8.8萬平方米，按年下跌79.1%。

世茂集團 （00813） 公布，1月份合約銷售額為45.1億元，按年下跌39.9%；合約銷售面積為29.2萬平方米，按年下跌37.1%；銷售均價每平方米15,435元，按年跌4.6%。

上坤地產 （06900） 公佈，1月合約銷售2.9億元，按年跌72.3%；簽約銷售建築面積2.8萬平方米；按年減少67.1%；銷售均價10,222元，按年減少16.6%。

中國金茂 （00817） 公佈，1月簽約銷售100億元，與去年相若；簽約銷售建築面積48.5萬平方米；按年減少64.1%。

祥生集團 （02599） 1月合同銷售金額約14.5億元，按年少60.5%，合同銷售面積約10.8萬平方米，按年少60.2%；合同銷售均價13,465元，按年少1%。

中駿集團 （01966） 1月合同銷售金額約30.51億元，按年少39%，合同銷售面積約23.2萬平方米，按年少42%；合同銷售均價13,146元。

寶龍地產 （01238） 1月合約銷售金額約20.4億元，按年少56.6%，合約銷售面積約13.4萬平方米，按年少55.3%。

大唐集團 （02117） 1月合同銷售金額約8.75億元，按年少58.7%，合同銷售面積約8.5萬平方米，按年少59%；合約銷售均價10,330元，按年增0.7%。

弘陽地產 （01996） 1月合約銷售金額約11.09億元，按年少72.4%，合約銷售面積約8.4萬平方米，按年少69.8%；合約銷售均價14,497元，按年少9.6%。

中梁 （02772） 1月合同銷售金額約36.6億元，按年少56.4%，合同銷售面積約80.1萬平方米，按年少51.8%；合同銷售均價9,500元，按年少9.5%。

越秀 （00123） 1月合同銷售金額約88.84億元，按年增76.3%，合同銷售面積約23.7萬平方米，按年增21%。

正榮地產 （06158） 1月份合約銷售13.6億元，按年少82.8%；合約銷售面積9.9萬平方米，按年少79.9%；每平方米13,700元，按年減少14.9%。

遠洋集團 （03377） 1月份協議銷售32.9億元，按年跌26.7%；合約銷售面積22萬平方米，按年少13.1%；每平方米14,900元，按年減少15.8%。

建業地產 （00832） 1月份合同銷售28.7億元，按年增43%；合約銷售面積38.8萬平方米，按年增54.6%；每平方米7,396元，按年減少7.5%。

中原建業 （09982） 1月份在管項目合約銷售金額13.7億元，按年跌30.8%；合約銷售面積22.9萬平方米，按年跌40.3%；平均銷售價格為每平方米約5,955元，按年跌6.8%。

綠城中國 （03900） 1月合約銷售105億元，按年跌10.3%，合約銷售面積37萬平方米，合約銷售均價約為每平方米28,871元

融創 （01918） 1月合約銷售約72.3億元，按年跌74.1%，合同銷售面積約58.7萬平方米，合同銷售均價約每平方米12,320元。

中海外 （00688） 公布，1月合約銷售約131.88億元，按年跌10.8%；已售樓面面積約71.12萬平方米，按年跌14.1%。

保利置業 （00119） 1月合約物業銷售金額約49億元，按年增1.05倍；建築面積約17.5萬平方米，按年增38.9%；平均價為每平方米27,900元，按年增41.8%。

力高集團 （01622） 公布，1月合約銷售為13.23億元，按年減少49.4%；建築面積約15.19萬平方米，按年少48.7%。

雅居樂 （03383） 公布，1月預售金額64.4億元，按年減少12.7%；合約面積41.9萬平方米，按年少22.2%；每平方米均價15,348元，按年少10.8%。

新城發展 （01030） 公布，1月合約銷售57.76億元，按年減少26.5%；合約面積71.24萬平方米，按年少10.6%。

中國海外宏洋 （00081） 公佈，1月合同銷售額25.87元，按年減少28.6%；合同銷售面積22.9萬平方米，按年減少23.8%。

融信中國 （03301） 公佈，1月合同銷售9.9億元，按年減84.7%；合同銷售建築面積10.6萬平方米，按年減少66.9%；每平方米平均銷售價格為9,352元，按年減少53.8%。

金地商置 （00535） 公佈，1月合同銷售額22.96億元，按年減少59.7%；合同銷售面積12.34萬平方米，按年減少45.8%；每平方米平均銷售價格為18,600元，按年跌25.6%。

碧桂園 （02007） 1月公司股東權益的合同銷售金額約220.1億元，按年跌39.5%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約306萬平方米。

時代中國 （01233） 公布，合同銷售金額約為8.5億元，按年大跌88%，簽約建築面積約為5.6萬平方米，按年跌87%。

萬科企業 （02202） 發布，1月合同銷售金額為286.3億元，按年下跌19.6%，合同銷售面積167.3萬平方米，按年下跌20.6%。

銀城國際 （01902） 1月總合約銷售額約為4.8億元，按年跌24.1%，合約建築面積按年跌24.5%至2萬平方米；平均合約售價按年增0.6%至每平方米23,865元。

大發地產 （06111） 1月實現合同銷售金額約為2.51億元，按年跌75.2%；合同銷售面積為1.3萬平方米，按年跌78.2%；平均銷售價格為每平方米約19,259元，按年增14%。

景瑞控股 （01862） 1月合同銷售金額按年跌46.1%至3.4億元，建築面積按年跌51.9%至1.8萬平方米，銷售均價為19,067元。

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記者：宋佩恩