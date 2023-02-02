  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【送貨無人機】亞馬遜無人機送貨服務受限　1個月僅服務不足10戶

科技 18:00 2023/02/02

分享：

分享：

亞馬遜（Amazon）無人機送貨服務已提出多年，直至去年才正式在加州洛克福德、德州大學城開始小規模營運。然而，有外媒發現，亞馬遜送貨無人機Prime Air在首次交付後大約一個月，只服務不到10戶家庭。

【AI爭議】ChatGPT太強大　亞馬遜警告員工勿分享機密

外媒《The Information》引述實際參與送貨無人機項目的知情人士稱，盡管亞馬遜於2020年已取得美國聯邦航空局批准，在合符特定條件的情況下，為指定範圍的客戶提供送貨服務。但由於當局設有諸多限制，嚴重縮窄亞馬遜的服務範圍，大幅減少潛在客戶的數量。到2023年1月中旬，該企的無人機Prime Air只向不到10戶家庭送貨。無人機安全團隊亦正面臨裁員。

另一外媒《The Verge》則指，目前美國聯邦航空局規定，如除另有批准，送貨無人機禁止在移動車輛橫向250英尺範圍內或範圍內操作、禁止在運營期間飛越學校、禁止飛越發電廠、禁止在道路橫向250英尺範圍內持續飛行，並且禁止在道路上過渡等。在眾多條件下，亞馬遜無人機實際飛行範圍，只能距離發射場僅3至4英里（約4.8至6.4公里）。

亞馬遜發言人Maria Boschetti在回覆《The Verge》時，並沒有否認相關數字的真實性，但表示，在美國聯邦航空局的批准下，Prime Air正在努力擴大加利福尼亞州和德克薩斯州的無人機交付。

【體育賽事直播】Amazon擬開發新App　轉播體育賽事增額外收入

【反壟斷】亞馬遜與歐盟達成協議　為第三方賣家提供公平競爭環境

責任編輯：殷凱怡

本報記者早前也搶先上手實試全新Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
今日
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【智能眼鏡】XR眼鏡TCL NXTWEAR S攻港　售$3,099即日開賣
今日
【智能眼鏡】XR眼鏡TCL NXTWEAR S攻港　售$3,099即日開賣
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
今日
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
今日
【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置

你可能感興趣

【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
今日 14:04
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【智能眼鏡】XR眼鏡TCL NXTWEAR S攻港　售$3,099即日開賣
今日 15:04
【智能眼鏡】XR眼鏡TCL NXTWEAR S攻港　售$3,099即日開賣
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
今日 16:14
【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲
裁員 移動裝置 科技產品 德克薩斯 無人機 加利福尼亞 美國 Amazon

下一篇文章

【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　香港時間2月2日凌晨舉行　一文看清5大新品預測
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　香港時間2月2日凌晨舉行　一文看清5大新品預測
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金
【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款