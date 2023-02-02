【送貨無人機】亞馬遜無人機送貨服務受限　1個月僅服務不足10戶

亞馬遜（Amazon）無人機送貨服務已提出多年，直至去年才正式在加州洛克福德、德州大學城開始小規模營運。然而，有外媒發現，亞馬遜送貨無人機Prime Air在首次交付後大約一個月，只服務不到10戶家庭。

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外媒《The Information》引述實際參與送貨無人機項目的知情人士稱，盡管亞馬遜於2020年已取得美國聯邦航空局批准，在合符特定條件的情況下，為指定範圍的客戶提供送貨服務。但由於當局設有諸多限制，嚴重縮窄亞馬遜的服務範圍，大幅減少潛在客戶的數量。到2023年1月中旬，該企的無人機Prime Air只向不到10戶家庭送貨。無人機安全團隊亦正面臨裁員。

另一外媒《The Verge》則指，目前美國聯邦航空局規定，如除另有批准，送貨無人機禁止在移動車輛橫向250英尺範圍內或範圍內操作、禁止在運營期間飛越學校、禁止飛越發電廠、禁止在道路橫向250英尺範圍內持續飛行，並且禁止在道路上過渡等。在眾多條件下，亞馬遜無人機實際飛行範圍，只能距離發射場僅3至4英里（約4.8至6.4公里）。

亞馬遜發言人Maria Boschetti在回覆《The Verge》時，並沒有否認相關數字的真實性，但表示，在美國聯邦航空局的批准下，Prime Air正在努力擴大加利福尼亞州和德克薩斯州的無人機交付。

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責任編輯：殷凱怡

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