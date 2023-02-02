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美國加息步伐緩和　將軍澳至少15宗的封盤反價個案　清水灣半島三房約一月賣貴兩成

股樓投資 17:59 2023/02/02

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利嘉閣地產鄭啟聰表示，美國加息進一步緩和，港樓前景向好，將軍澳區二手交投頻繁，1月份全個將軍澳錄逾360宗二手成交，即使1月份為農曆新年傳統淡季，成交量仍比去年12月的350宗為多，可見市場氣氛相當熾熱。而在2月首兩日，據該行統計，已錄至少15宗的封盤反價個案，預料2月份區內二手成交將價量齊升。

其中清水灣半島6座中層H室，三房戶型，實用面積608平方呎，近日以838萬元成交，對比之下，同戶型的低層單位於上月初以691.8萬元售出，約一個月樓價急升約21%。

延伸閲讀【多相】畢架‧金峰現樓洋房示位陪你睇 北歐輕奢設計盡顯格調【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

利嘉閣 清水灣半島 將軍澳 二手市場

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