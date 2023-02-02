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【股神沽比亞迪】巴菲特再減持比亞迪155萬股　套現逾3.5億元　持股降至12.9%

股市 17:21 2023/02/02

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【股神沽比亞迪】巴菲特再減持比亞迪155萬股　套現逾3.5億元　持股降至12.9%

股神巴菲特（Warren Buffett）投資旗艦巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK）再減持比亞迪 （01211） H股，由於沽貨穿越整數百分點，觸發申報門檻。據最新股權披露顯示，於1月27日，巴郡共減持155.45萬股，每月平均價226.32元，套現3.52億元，持股比例由13.04%，降至12.9%。

從去年8月起，巴郡連月減持比亞迪，持股量由佔比亞迪H股20.49%，降至最新披露的12.9%，累計減持約3分之1持股量。

巴菲特近月減持比亞迪披露

2023年1月27日：巴菲特減持155.45萬股，套現3.52億元，持股量由13.04%跌至12.9%。

2023年1月3日：巴菲特減持105.8萬股，套現2億元，持股量由14.06%跌至13.97%。

2022年12月8日：巴菲特減持132.95萬股，套現2.67億元，持股量由15.07%跌至14.95%。

2022年11月17日：巴菲特再沽322.55萬股，套現6.3億，持股量由16.28%降至15.99%。

2022年11月8日：巴菲特減持比亞迪578萬股，套現11.4億，持股量由17.15%降至16.62%。

2022年11月1日：巴菲特減持比亞迪329.7萬股，套現5.6億，持股量由18.22%降至17.92%。

2022年9月1日：巴菲特減持比亞迪171.6萬股，套現4.5億，持股量由19.02%降至18.87%。

2022年8月24日：巴菲特減持比亞迪133萬股，套現3.68億，持股量由20.04%降至19.92%。

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港股 美股 巴郡（Berkshire Hathaway，美：BRK） 比亞迪股份（01211） 比亞迪 減持 巴菲特 H股
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