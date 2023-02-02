【招聘活動】迪士尼舉行大型招聘會 預料聘請600名前線員工

香港迪士尼樂園於本周四（2月2日）在樂園舉辦的大型職業博覽及招聘會「迪士尼創夢家開放日」，將提供超過600個全職及兼職職位空缺，主要招聘前線演藝人員的職位，包括樂園營運、酒店營運、餐飲、技術員、保安、商品部等。同時，度假區亦邀請了超過30間非牟利社福機構，包括香港青年協會、香港聖公會福利協會、香港明愛等，參加今日的開放日，以了解度假區的工作機會。

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開放日設有前線職位的現場招聘及面試、部門實地介紹、領袖及演藝人員分享等精彩環節。開放日亦歡迎演藝人員邀請有興趣入職的親友出席。多個主要部門包括餐飲、商品、娛樂事務及 服裝、保安、樂園服務、酒店及樂園營運等，分別在園內多個地點向參加者介紹相關業務運作， 以及其職位空缺的工作前景。兩個舞台分享環節的題材廣泛，內容涉及香港迪士尼的未來發展 動向、《魔雪奇緣》主題園區魔雪奇緣世界預告、迪士尼奇妙故事的傳承、多元共融發展、人 才招聘簡介以及開心工作文化。

是次迪士尼招聘會現場反應熱烈，招聘會場外的求職者更是大排長龍，有求職者表示進入迪士尼樂園工作是自己從小到大的夢想，亦有求職者表示受疫情問題影響生計，期望未來可以在招聘會當中尋找不同出路。

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在薪酬以及福利方面，毋須工作經驗的全職初級職位起薪點連交通津貼約每月15,000至20,000元，而在兼職職位方面時薪亦有73至100元；技術工種如廚師或技術員等則按經驗面議。所有全職職位均享5天工作周、​​​​​免費享月Disney+ 服務、香港及全球多個迪士尼樂園免費入場、優先體驗新的遊樂設施及娛樂項目 (Cast Preview)、樂園商品、酒店及餐飲特別折扣以及「迪士尼僱員子女獎學金」（每年提供15萬元）以及三星期育兒假福利等，而部分職位需專業技能或市場需求較大的職位，更設3,000至6,000元的特別迎新或推薦獎金。

對於未能趕及參與2月2日的開放日的人士，也可於2月6至9日（星期一至四）上午9時30分至下午4時30分期間，到香港迪士尼的招聘中心參與即場面試，另外亦可以經由Whatsapp或致電9339-3882，查詢及登記其他面試日期。

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撰文：鄭日棱