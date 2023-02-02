【券商點睇】直飲水業務前景吸引 料成中國水務重估催化劑

東英證券指出，中國水務（00855）計劃分拆並單獨上市供水和直飲水業務，而直飲水業務將可成為重估催化劑。此外強勁的業務基礎和有機增長兩位數的增長，料公司2023至2025財年每股盈利的 年均複合增長率 為11.2%，並首予其「買入」評級，目標價9.5元。中國水務周四（2日）收市報 7.18元，升幅4.8%。

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該行認為，直飲水業務前景吸引，指該市場將受惠於大眾對清潔水的追求，以及對塑料瓶等一次性物品的監管可能收緊。而 公司透過積累專業知識和客戶資源，以捕獲直飲水市場的上昇機遇。該項業務收入預計在2023及2024財年增長約70%及100%，將會成為未來幾年的主要增長動力。

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此外，供水業務盈利前景向好， 該行期待最新的水價改革將提升供水業務的回報，主要由用於計算回報的更高資產基礎，及激勵措施驅動運營效率更高的運營商。 中國水務主要關注低線城市靠近中國東部沿海地區， 能夠受惠於不斷增長的用水需求城市化和長江經濟帶的擴張。



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撰文：鄭昊彤