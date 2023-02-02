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逾6成紐約人想非法移民離開 市内無足夠空間收容

環球社會熱點 17:10 2023/02/02

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美國邊境一直有非法移民湧入，紐約州等藍州深受非法移民歡迎。有民意調查發現，逾6成紐約市居民認為城市已無空間收容更多移民，支持將移民安置到其他地方。調查亦發現7成選民認為，自去年以來已有逾4萬名移民抵達紐約州是一場危機。

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美國昆尼皮亞克大學（Quinnipiac University）上月26至30日期間進行民調，周三（2月1日）公布結果指63%紐約市選民認為，當地已無足夠能力收容尋求庇護者，但同時亦有31%受訪者認為城市仍有空間收容。

對於將部分移民送往紐約州北部人口萎縮地區的提議，分別有65%受訪者贊成及26%反對。

7成選民認為，自去年以來已有逾4萬名移民抵達當地，對於州內5個行政區而言是一場危機。同時亦有25%選民反對該說法，另外5%則無意見。

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調查亦發現，82%選民人認為聯邦政府有責任協助紐約市應對難民問題，僅得14%人反對。

現時申請人提交庇護申請後，通常需要等候半年時間才能工作。調查發現67%選民認為，聯邦政府應放寬對移民的工作限制。

據悉，自春季以來已有約4.3萬名移民抵達紐約市，當局安排其中逾2.8萬人入住86個臨時避難所或處理中心，費用由納稅人承擔。紐約市長亞當斯（Eric Adams）呼籲聯邦及州政府提供10億美元（約78億港元）財政援助。

紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）於周三公布的財政預算案中指，將特別撥款10億美元應對難民危機。方案要求紐約市和白宮共同承擔部分安置移民成本，但未公布各方承擔費用比例。

責任編輯：李俊儀

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