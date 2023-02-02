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【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置

科技 17:00 2023/02/02

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三星（Samsung）於香港時間今（2日）舉行發布會，推出旗艦手機Galaxy S23系列，和電腦Galaxy Book3系列。與此同時，高通（Qualcomm）和Google高管在會上驚喜現身宣布合作，共同研發XR設備。

【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器

在三星Galaxy Unpacked 2023發布會中，三星確認正研發和即將推出XR頭戴式裝置的計畫。雖然至今仍未有公布相關XR裝置的名稱，但三星也透露了該XR裝置，將配備由高通提供的專用芯片組，並使用Google專為穿戴式裝置設計和開發的最新作業系統Wear OS運行。

科技市場分析公司Moor Insights & Strategy的分析師Anshel Sag指，今次三星、高通和Google的高管齊聚發布會，除了是因為三星在Galaxy S23系列使用高通為三星獨家定制的Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器，以及使用Google Meet視像通話時，支援Samsung Notes和S Pen共同協助外。還共同宣布研發新XR設備，反映出三方的合作夥伴關係，預料未來三星在XR領域實力會更加強勁且可信。

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）

【三星用戶喜訊】整合流動支付及身份管理服務　港版Samsung Wallet下周一登場

責任編輯：殷凱怡

本報記者早前也搶先上手實試全新Samsung Galaxy S23系列，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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