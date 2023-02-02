【三星動向】三星夥Google、高通　合作開發新XR裝置

三星（Samsung）於香港時間今（2日）舉行發布會，推出旗艦手機Galaxy S23系列，和電腦Galaxy Book3系列。與此同時，高通（Qualcomm）和Google高管在會上驚喜現身宣布合作，共同研發XR設備。

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在三星Galaxy Unpacked 2023發布會中，三星確認正研發和即將推出XR頭戴式裝置的計畫。雖然至今仍未有公布相關XR裝置的名稱，但三星也透露了該XR裝置，將配備由高通提供的專用芯片組，並使用Google專為穿戴式裝置設計和開發的最新作業系統Wear OS運行。

科技市場分析公司Moor Insights & Strategy的分析師Anshel Sag指，今次三星、高通和Google的高管齊聚發布會，除了是因為三星在Galaxy S23系列使用高通為三星獨家定制的Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy處理器，以及使用Google Meet視像通話時，支援Samsung Notes和S Pen共同協助外。還共同宣布研發新XR設備，反映出三方的合作夥伴關係，預料未來三星在XR領域實力會更加強勁且可信。

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責任編輯：殷凱怡

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