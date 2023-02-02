辛偉誠擬修例 強制英教師罷工需提前通知學校

英國周三（1日）有教師及鐵路工人等多個行業罷工，規模是逾10年來最大，料有逾50萬人參與。首相辛偉誠（Rishi Sunak）擬收緊法例，強制要求教師罷工前需提前知會學校。

英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」 【下一頁】

工會早前鼓勵教師參與罷工行動，應拒絕提前知會校長他們當日會否返回學校上課。校方難以即時調配人手被迫關閉，父母因停課要放無薪假或額外付費安排托兒服務。

教師工會National Education Union（NEU）號召之下，大量教師響應罷工行動。英格蘭有54%學校要局部或全面停課。

英國政府近月提出《最低服務水平法案》，要求六大公營部門實施最低服務水平，包括衛生服務、鐵路、教育、消防和邊境安全。

英媒《每日郵報》引述消息人士指，辛偉誠政府原先希望與教育界工會，就最低服務水平達成自願協議。

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不過周三的罷工行動持續，幾乎沒有教師提前通知校方他們會否罷工。

因此當局有意參考法國修例，要求教師如有意罷工，必須提前48小時通知學校，以便校長制定應急計劃。

首相發言人指，新的最低服務水平法案將授權内閣官員，要求工會在罷工日提供相應數量工人，維持最低水平服務。

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責任編輯：鄭錦玲