【電子交費】WeChat Pay HK與四家電訊商合作開通繳費服務 首次綁定或增值可獲賞10元專屬電子現金券

電子支付愈來愈方便，不過並不是所有的電子支付方式都可以交費。WeChat Pay HK宣佈與1O1O、csl、Club Sim及i-Cable合作，進一步拓展電訊繳費的電子支付場景。由即日起，用戶可以透過WeChat Pay HK繳交四家營運商的相關電訊服務費用，一鍵繳付，簡化繳費程序，無需再於繳付不同賬單時切換不同應用程式。

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推廣期由即日起至2023年2月11日，合資格新用戶首次於WeChat Pay HK「電訊繳費增值」成功綁定任何適用電訊賬戶或者進行一筆增值可獲得一張價值10元繳費專屬電子現金券。此電子現金券僅適用於WeChat Pay HK「電訊繳費增值」及「生活繳費」的交易。合資格新用戶是指於2023年1月11日前未曾在WeChat Pay HK「電訊繳費增值」綁定過任何電訊賬戶及從未就任何電訊賬戶於WeChat Pay HK進行過任何交易（包括儲值卡增值）的WeChat Pay HK用戶。

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