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【宣傳香港】50萬張免費機票 再派「香港有禮」禮品卡（附派發禮品卡諮詢中心地址）

理財智慧 18:30 2023/02/02

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疫情放緩、中港通港，香港政府近日開始致力「說好香港故事」。港府舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，公布吸引旅客重來香港的大計。行政長官李家超宣布，香港會為旅客呈獻一連串獎賞，包括合共50萬張免費機票，不過機票如何獲得及派機票的日期細節等尚未公布。

另外旅發局會推出至少100萬份「香港有禮」活動，每份價值至少港幣100元，派消費優惠券予旅客，當中涵蓋過百間餐飲、酒店和超過130個景點、商戶等。訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商戶及景點，兌換獎賞。

4 個派發「香港有禮」禮品卡的旅發局旅客諮詢中心：

1. 機場入境大堂

2. 尖沙咀天星碼頭

3. 高鐵西九龍站抵港大堂

4. 港珠澳大橋香港口岸旅檢大樓

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撰文 : 陳玉蓮

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