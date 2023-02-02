【人幣定存】1年人幣定存息最高2.9厘 港銀存息走勢呈兩極化

▲ 1年人幣定存最高息2.9厘

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人幣定存息最近罕有朝兩極化發展，龍頭大行雖於福兔年搶頭彩加定存息，但中小行及虛擬銀行未有跟加，反而掉頭劈息。今天（2月2日）小米 （01810） 牽頭虛擬銀行天星（AirStar Bank）全面下調3個月或以上年息，更把兩厘息下架，當中1年期息率狠削0.3厘至僅得1.7厘。至於素來打高息牌的富邦，卻於昨天（1日）全面劈短中長息，更把1年3.1厘下架，現僅得2.9厘。

自從人民幣滙價於去年11月止跌喘穩後，港銀掀起定存劈息浪；幸而早前送虎迎兔之際，滙豐（HSBC）於年廿九（1月20日）全面加定存息。集友亦孖招齊發，連環推兩個春節限定高息計劃，分別為98天享2.2厘年息及188天享2.5厘年息，起存金額為20萬元（人民幣，下同），上限1000萬元，適合個人客戶的新舊資金，於分行或網上渠道開立。

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專家預計，中港已於1月8日正式通關，料農曆年假過後，跨境貸款漸趨活躍，龍頭發鈔行帶頭加息，除了追落後外，再者，大行高息吸存出路多。

此外，比拼4大行的人幣定存息，先說1年期息率，中銀香港 （02388） 及渣打香港 （02888） 齊為2.2厘；滙豐於1月20日加0.1厘至2.1厘。

半年期年息方面，中銀是2.1厘；渣打是2厘；滙豐調升0.2厘至1.9厘；恒生 （00011） 則是1.89厘。

3個月年息方面，中銀是1.8厘；滙豐提高0.2厘至1.7厘；恒生是1.59厘；渣打是1.5厘，且只供中小企客戶。

至於1個月年息，中銀及滙豐齊為3.5厘，兩大發鈔行皆須兌換資金才享最高特惠息；渣打是1.2厘，只供中小企客戶；恒生是1.09厘。另計及中小行在內，目前1個月年息以花旗的7厘最高。

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盡管富邦於2月開局即劈息，但旗下3個月到1年年息仍穩居榜首，分別3個月享2.6厘、半年報2.7厘，以及1年的2.9厘。論及冠絕全城的「高息王」，是建行亞洲7天年息享15厘。

展望人民幣滙價，在岸價在虎年最後一個交易日（1月20日）收報6.774；在整個虎年（即2022年1月28日至2023年1月21日）慘陷「苦」日子，因滙價累挫6.1%。尚幸今年「兔」氣揚眉，1月份累升2.88%，創下5年以來最大單月漲幅；而在岸價今天暫報6.71。

自從內地防疫轉向，解除封城等緊箍咒，市料有助加快經濟復甦，吸引熱錢湧華，外資爭相上調人民幣預測。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料3個月內人民幣滙價見6.8，之前預測為7.2；未來半年至1年為6.65，先前預測為6.9；兩年長期目標則從6.9上調至6.8。

而渣打亦把首季人民幣滙價預估從7.05調高至6.7、次季為6.8；大摩料今年底人幣見6.65，現時暫以高盛及瑞銀財富管理最牛，料今年底人民幣挑戰6.5高位。中資更是超級大好友，華泰證券料年尾人幣大升至6.42，明年底更衝上6.32。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪