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【香港通關】機管局派50萬免費機票吸旅客　惟國泰股價未受提振、全日跌逾1%

股市 16:19 2023/02/02

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【香港通關】機管局派50萬免費機票吸旅客　惟國泰股價未受提振

港府為吸引旅客訪港，將送贈50萬機票，並3間本地航空公司由3月起舉行各種宣傳活動，盼可帶來150萬入境旅客。不過，國泰航空 （00293） 股價未受消息提振，國泰今（2日）仍跌1.4%，報7.81元。

港府今日舉行「你好，香港！」（Hello Hong Kong）啓動禮，吸引旅客重來香港，行政長官李家超出席啓動禮指，香港已經回歸，香港現時已與內地及全世界接軌，無論在營商、舉辦活動或其他活動都沒有阻礙。

香港機場管理局行政總裁林天福表示，機管局將經3間本地航空公司送贈50萬機票，在境外辦事處或代理贈予旅客。3間公司將據各地法規舉行各種宣傳活動，包括大型抽獎、買一送一等形式送出。計劃將由3月1日始，為期6個月。當局期望，取得機票的幸運兒可多帶親友同行，相信可為香港帶來150萬入境旅客，料佔未來6個月8至10%客流量。

他又宣布，今年夏季再送贈8萬機票予香港市民，以及贈送機票予大灣區居民，料合共送出逾70萬張機票。

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編輯：姚卓然

 

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