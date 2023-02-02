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【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲

科技 16:14 2023/02/02

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Sony就表示，PlayStation Plus Collection服務將於今年5月9日終止。

Sony在2020年推出PlayStation 5（PS5）主機時，同步宣布推出PS Plus會員福利「PlayStation Plus Collection」，只要購買PS5主機，就能免費獲得Sony第一方與第三方約 20 款精選3A作品。不過近日就傳來壞消息，Sony就表示，相關服務將於今年5月9日終止。

【E3 2023】全球最大遊戲展「E3 2023」六月回歸　傳三大遊戲廠商不參展

【機迷熱話】Steam上架史上最貴遊戲　售價1.2萬港元

PlayStation Plus Collection原是為了宣傳PS5而推出，隨著PS5推出已有2年時間，以及Sony已推出了PS Plus全新升級方案。該企預告，PlayStation Plus Collection精選服務將會在5月9日暫停，還沒兌換遊戲的PS Plus會員應儘快下載。至於已經兌換過的玩家，只要擁有PS Plus會員，就可以繼續遊玩。

該服務集合約20款遊戲，包括：《戰神》、《最終生還者重製版》、《Fallout 4》等，予PS Plus會員免費下載。

【Sony加價】日本通脹成本升　Sony近300產品下月加價

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
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