【機迷熱話】Sony 5月取消PlayStation Plus Collection福利　不再免費提供20款遊戲

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Sony在2020年推出PlayStation 5（PS5）主機時，同步宣布推出PS Plus會員福利「PlayStation Plus Collection」，只要購買PS5主機，就能免費獲得Sony第一方與第三方約 20 款精選3A作品。不過近日就傳來壞消息，Sony就表示，相關服務將於今年5月9日終止。
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PlayStation Plus Collection原是為了宣傳PS5而推出，隨著PS5推出已有2年時間，以及Sony已推出了PS Plus全新升級方案。該企預告，PlayStation Plus Collection精選服務將會在5月9日暫停，還沒兌換遊戲的PS Plus會員應儘快下載。至於已經兌換過的玩家，只要擁有PS Plus會員，就可以繼續遊玩。
該服務集合約20款遊戲，包括：《戰神》、《最終生還者重製版》、《Fallout 4》等，予PS Plus會員免費下載。
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責任編輯：曾曉汶
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