  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新世界賣產？】傳洽售英皇道K11 ATELIER 主要權益　新世界發展：無計劃出售

股市 16:13 2023/02/02

分享：

分享：

【新世界賣產？】傳洽售英皇道K11 ATELIER 主要權益　新世界發展：無計劃出售

路透社引述兩名消息人士指，新世界發展 （00017） 正洽售位於英皇道「K11 ATELIER King's Road」寫字樓主要權益，整座大廈估值達110億港元。不過，新世界發展回應本報查詢時稱，無計劃出售K11 ATELIER King's Road。該商廈於2019年底才開始交付使用。

報道引述消息指，為吸引投資者出手，新世界考慮提供約4%的有擔保資本化率（cap rate，即淨經營收入相對物業估值比率），而新世界去年曾在一宗地皮權益出售交易，有同類安排。

新世界約31億出售長沙灣商業綜合體項目51%權益 新加坡資金接手，交易詳情可見【下一頁】

在高息環境之下，債務規模較大的新世界發展曾惹投資界關注其流動性，但集團去年回購65億港元票據後，其相關債券價格已見回穩。

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

相關文章：

【大行報告】大華繼顯：內地復常步伐較預期快、調高明年零售銷售預測至增長7.5%　升新世界目標價

【大行報告】滙豐研究下調新世界發展目標價9%至33.3元　維持買入評級

 

港股 新世界 商廈 新世界發展（00017） K11 ATELIER
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【香港通關】機管局派50萬免費機票吸旅客　惟國泰股價未受提振、全日跌逾1%

下一篇文章

【港股市況】百度再升半成、商湯回吐7%　ATM轉跌、恒指全日跌113點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【港股市況】百度再升半成、商湯回吐7%　ATM轉跌、恒指全日跌113點（不斷更新）
【港股市況】百度再升半成、商湯回吐7%　ATM轉跌、恒指全日跌113點（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款