▲ 【新世界賣產？】傳洽售英皇道K11 ATELIER 主要權益 新世界發展：無計劃出售

路透社引述兩名消息人士指，新世界發展 （00017） 正洽售位於英皇道「K11 ATELIER King's Road」寫字樓主要權益，整座大廈估值達110億港元。不過，新世界發展回應本報查詢時稱，無計劃出售K11 ATELIER King's Road。該商廈於2019年底才開始交付使用。

報道引述消息指，為吸引投資者出手，新世界考慮提供約4%的有擔保資本化率（cap rate，即淨經營收入相對物業估值比率），而新世界去年曾在一宗地皮權益出售交易，有同類安排。

在高息環境之下，債務規模較大的新世界發展曾惹投資界關注其流動性，但集團去年回購65億港元票據後，其相關債券價格已見回穩。

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