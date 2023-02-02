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【螞蟻集團】螞蟻集團井賢棟：螞蟻未來將聚焦前沿和底層數字科技　四個確定性鞏固民營企業家信心

股市 16:58 2023/02/02

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【螞蟻集團】螞蟻集團井賢棟：四個確定性將鞏固企業家信心

螞蟻集團董事長兼CEO井賢棟接受《浙江日報》專訪時表示，企業家的信心是社會及經濟發展環境的測溫計，只要堅持法治及市場化的方向不動搖，中國經濟永不缺乏穿越周期、行穩致遠的韌性和動力。

井賢棟認爲，對民企來說，在新的發展起點上，四個確定性將鞏固企業家信心，包括内地經濟長期向好的基本面、中央支持民營經濟的方向及力度不變、數字經濟和實體經濟融合帶來新機遇，以及看到内地無處不在的樂觀、拼搏和奮鬥精神，這四點將令企業家在未來愈來愈堅定信心。

螞蟻致力於共建全球聯通的數字支付解決方案

近年平台經濟屢受反壟斷調查，但去年中央經濟會議要求「大力發展數字經濟」，「支持平台企業在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手」。井賢棟認爲，螞蟻未來將聚焦前沿和底層數字科技，令數據可高效安全地流動並創造價值，是一條全新的技術起跑線。

另外，他認爲，疫情加速内地線下服務業的數字化進程，對增強中小微企業經營韌性具有重要意義。螞蟻將繼續助服務業數字化升級，讓「小微主體」能夠持續、穩健經營，就是對穩就業、促發展的重要貢獻。

井賢棟透露，螞蟻致力於共建全球聯通的數字支付解決方案，共建全球數字支付標準和規則，提升國際影響力和話語權，故螞蟻正在亞組委和有關部門的統籌及指導下，積極嘗試讓杭州亞運會成為展現全球移動支付互聯體驗的最佳窗口，展現科技創新助力經濟民生全球領先的發展。

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記者：伍鍵文

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