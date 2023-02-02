美聯儲宣佈加息1/4厘 連續8次加息達4.5厘 一文看清港銀動態（不斷更新）

美聯儲議息會議於周四（2月2日）凌晨結束，宣布加息0.25厘，符合巿場預期，聯邦基金利率由4.25厘至4.5厘，升至介乎4.5厘至4.75厘。聯儲局由去年3月份開始已連續8次加息，共已加4.5厘。

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金融管理局於同日宣布，基本利率上調25基點至5厘，即時生效。有關調整因應美國2月1日調高聯邦基金利率的目標區間25基點而作出。

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滙豐銀行也宣布，該行最優惠利率將維持不變，保留在目前 5.625% 的水平。滙豐對上一次於 2022 年 12 月 16 日調整最優惠利率，當時加息 25 點子。

同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變：

另外，滙豐給予全面理財總值達 100 萬港元及以上的額外年利率 2 維持0.001%。

恒生銀行宣布，該行的港元最優惠年利率維持於 5.625%。



同時，恒生的港元儲蓄存款年利率亦維持不變：

倘綜合戶口之「全面理財總值」達港幣100萬元或以上，其綜合港元儲蓄戶口存款結餘可享的額外年利率為0.001%。

中國銀行（香港）有限公司宣佈，該行之港元最優惠利率及活期儲蓄存款利率維持不變， 分別為年利率 5.625 厘及 0.625 厘。該行港元活期儲蓄存款分層利率註架構如下：

優惠計劃：若活期儲蓄存款每日戶口結餘在港幣 1,000,000 元或以上，將可享有額外 年利率 0.001%。

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，今次已經是美聯儲連續第二次減慢加息步伐，證明美國加息週期已逐漸步入尾聲，主因是美國通脹率升至去年第四季 9%的高位後已呈現下降趨勢。陳衞全相信，美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會，當終極利率升至 5 厘後，才會停止加息。



陳衞全指今年餘下時間減息的機會不大，因為美國最近的就業及經濟增長數據仍然非常理想，令年內出現大幅度衰退的機會不大。另一方面，過去幾年全球不少國家實施貿易限制，降低全球自由貿易帶來的通脹緩減作用，令全球面對結構性通脹的挑戰，故此，除非全球經濟面對大幅度衰退的風險，否則美聯儲應該偏向保持較高利率水平一段長時間。現時的利率情況只是從過去十多年超寬鬆貨幣政策逐步回復正常

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責任編輯：陳詠妍