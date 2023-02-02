【SONY業績】PS5大貨到+戰神開售 SONY第三財季遊戲部門收入增5成　日圓貶值推高集團收入逾4400億日圓

▲ 【SONY業績】索尼第三財季按年少賺8%

因應PS5供應轉穩、大作《戰神（God of War）》上季推出以及日圓貶值，Sony索尼（美：SNE）至12月底第三財季，季度收入按年升13%至3.4萬億日圓，以固定滙率計，季度收入按年約升2%，反映匯率因素推高收入約4400億日圓。

Sony上季經營利潤按年跌8%至4287億日圓，列帳盈利跌6%至3268億日圓。

以前一財年同期比較，Sony當時因轉移美國Game Show Network （GSN）業務而錄得額外702億日圓經營利潤。若撇除有關交易影響，Sony上季經調整經營利潤按年增9%，列帳盈利則增11%。

Sony遊戲分部收入大增

以業務劃分，遊戲及網絡業務繼續是Sony收入最高的部門，分部收入按年增53%至1.246萬億日圓，按年多收的4333億日圓之中，1749億或40%是基於匯率因素。PlayStation 硬件、遊戲軟件銷售按年增長分別達1.2倍和30%。

其他業務方面，Sony音樂、Sony娛樂及科技與服務（ET&S）、Sony圖像和感應解決方案（I&SS）部門收入均錄得增長，絕大部分增長來自匯價變動影響。

即使同樣受惠於匯價，Sony影業收入仍按年倒退28%。

因應最新季度表現，Sony再度調整本財年的財務指引，料至3月底，全年收入按年增16%至11.5萬日圓，較去年11月預測少1000億日圓；預測盈利為870億日圓，相當於按年跌約2%，但已較去年底預測時高300億日圓。

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記者：宋佩恩