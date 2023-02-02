  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 17:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【SONY業績】PS5大貨到+戰神開售 SONY第三財季遊戲部門收入增5成　日圓貶值推高集團收入逾4400億日圓

股市 17:08 2023/02/02

分享：

分享：

【SONY業績】索尼第三財季按年少賺8%

因應PS5供應轉穩、大作《戰神（God of War）》上季推出以及日圓貶值，Sony索尼（美：SNE）至12月底第三財季，季度收入按年升13%至3.4萬億日圓，以固定滙率計，季度收入按年約升2%，反映匯率因素推高收入約4400億日圓。

Sony上季經營利潤按年跌8%至4287億日圓，列帳盈利跌6%至3268億日圓。

以前一財年同期比較，Sony當時因轉移美國Game Show Network （GSN）業務而錄得額外702億日圓經營利潤。若撇除有關交易影響，Sony上季經調整經營利潤按年增9%，列帳盈利則增11%。

Sony遊戲分部收入大增

以業務劃分，遊戲及網絡業務繼續是Sony收入最高的部門，分部收入按年增53%至1.246萬億日圓，按年多收的4333億日圓之中，1749億或40%是基於匯率因素。PlayStation 硬件、遊戲軟件銷售按年增長分別達1.2倍和30%。

其他業務方面，Sony音樂、Sony娛樂及科技與服務（ET&S）、Sony圖像和感應解決方案（I&SS）部門收入均錄得增長，絕大部分增長來自匯價變動影響。

即使同樣受惠於匯價，Sony影業收入仍按年倒退28%。

 

因應最新季度表現，Sony再度調整本財年的財務指引，料至3月底，全年收入按年增16%至11.5萬日圓，較去年11月預測少1000億日圓；預測盈利為870億日圓，相當於按年跌約2%，但已較去年底預測時高300億日圓。

更多美股新聞，可瀏覽【美股焦點】

相關文章：

【SONY業績】索尼財年第二季多賺24%　日圓貶值推升銷售　上調全年度業績指引

【facebook業績】Meta盤後彈18%　上季業績勝預期兼公布400億美元回購計劃

【美股業績】Snap季度收入低於預期　股價盤後挫逾14%、Meta等跟跌

記者：宋佩恩

美股 日圓 Sony 索尼（Sony，美：SNE）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【業績│汽車股】長汽去年純利多賺23%至近83億人幣　歸因於車型盈利能力

下一篇文章

【香港加息告終？】滙豐恒生中銀維持港元最優惠利率不變　按揭界：香港加息周期或已結束（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【港股市況】百度再升半成、商湯回吐7%　ATM轉跌、恒指全日跌113點（不斷更新）
【港股市況】百度再升半成、商湯回吐7%　ATM轉跌、恒指全日跌113點（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款