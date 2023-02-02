【濠賭股】 傳澳門擬徵收5%博彩中介佣金稅 業界冀再予豁免 濠賭股全綫受壓

自澳門全面通關後，訪澳旅客大增，最新公布的1月份博彩收入遠勝市場預期。不過，據澳門傳媒報道，近日澳門博彩監察協調局與博企開會，期間提到博彩中介須按《娛樂場幸運博彩經營法律制度》規定，有意重新徵收5%稅款，而有關稅項將以按月方式繳納，並由博企於翌月首10天內交到澳門財政局。

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受消息拖累，濠賭股隨即下挫，藍籌股金沙中國（01928）一度跌近5%，最新報29.15元，跌2.7%；銀河娛樂（00027）亦一度跌逾4%，最新報55.35元，跌1.9%。澳博（0880）暫跌3.3%；新濠國際（00200）暫跌3%；美高梅中國（02282）暫跌1.5%；永利澳門（01128）暫跌1.2%。

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報道引述博彩中介指，即使今年春節黃金周市況初現曙光，但目前轉碼數仍無法與疫情前相比，在新博彩法下，博彩中介已沒有賭收分成，業界只靠佣金收入，扣除各項營運成本已相當微薄，加上經歷2021年賭廳風波後，現時行業是即時代支「碼糧」予賭客，如果政府突然徵收稅項，博彩中介亦要自己預支，意味整個月「白做」，期望當局可繼續豁免。

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報道亦引述消息人士指，目前業界正遊説澳門政府繼續依法豁免部分有關税項。事實上，有關法規在舊有的博彩法中一直存在，不過歷來行政長官都有豁免部分有關稅項。據業界透露，澳門1月來自博彩中介的轉碼數約40億元（澳門元，下同），殺數約1億元，若政府收取5%佣金稅，即大約250萬元。

因此，業界認為，按現時轉碼數額來看，對於政府稅收的助益微小，期望行政長官賀一誠可繼續行使有關豁免權，讓業界得以生存。

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記者：郭秀慧