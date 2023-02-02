【港元定存】港元定存息1年最高4.2厘 中銀香港今年首度劈息

▲ 中銀香港今年首度減港元定存息。

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滙豐（HSBC）於昨天（2月1日）全面減港元定期存款息後，今天（2日）暫有6間銀行跟減。最矚目的是，中銀香港 （02388） 在牌面上首度全面降低存息，1年期息率只險守4厘；恒生 （00011） 亦把3個月及6個月年息4.68厘下架。

追趕降息快車的還有大眾財務，全面減息0.2厘，目前最高息是1年的4.15厘。另有3間虛擬銀行爭相劈息，小米（0 1810）牽頭虛銀天星（AirStar Bank）調低3個月以上年息，其中1年息率狠削0.3厘至3.5厘；工銀亞洲、港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），下調3個月或以上年息，現時半年及1年年息減0.2厘後，齊報3.3厘；平保 （02318） 參股的平安壹賬通（PAOB），下降3個月及5個月年息，當前最高息是5個月期，年息減0.18厘至3.8厘。

龍頭發鈔行滙豐昨減息後，半年期年息失守4厘關；而1年息率亦削至4.1厘，跟恒生看齊；渣打香港 （02888） 昨亦把長息4厘下架。

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值得注意的是，早前市傳中銀對非高端客在分行開立定期存款狠削息率；若不計此，單以旗下網站的牌面存息來看，中資發鈔行是今年首度減息。

滙豐更4度出手，自1月9日、1月16日、1月20日及2月1日以來，已連續4周下調存息。當中3個月年息於元旦時仍有4.6厘，如今累劈 1.1厘後，低見3.5厘；半年期年息從年初的4.3厘，累削0.5厘，最新報3.8厘；尚幸1年期息率的減幅相對輕手，只較年初調低0.2厘至4.1厘。

專家以4間大行在2月甫開局輪流劈息，料中小行爭相跟減，令存息低處未算低。即使招商永隆逆市推超高息，1年有4.2厘，為長息中最高，但屬快閃且只限今天。

除了發鈔行重手減息外，中小行劈息更絕不手軟，舉去年頻頻「息」誘好息之徒、「瘋狂搶錢加息」的富邦，2023年卻放軟手腳，昨天竟取消4厘息，1年期由去年底的5.1厘，累劈1.5厘，至最新的3.6厘。

另方面，比拼4大行的短中長息，恒生不再優待3個月及半年的現有資金定存續期，更把半年年息4.68厘破頂息下架。

先說3個月期年息，恒生特選客戶網上續期3個月定存，從原本的4.68厘減1.08厘至3.6厘，但仍略高於指定理財戶的3.59厘；中銀香港今天調低0.2厘至3.5厘；同樣，滙豐昨減0.2厘至3.5厘；渣打香港 （02888） 也減0.2厘至3.2厘，且只供中小企客戶。

半年期年息方面，恒生指定理財戶現為3.89厘，險勝中銀及滙豐，因中銀今天下調0.1厘至3.8厘，滙豐昨下調0.2厘至僅3.8厘；渣打則狠削0.3厘至3.6厘。

聯儲局宣布加息0.25厘 稱通脹偏高將續加息【下一頁】

論及1年期息率，滙豐昨減0.1厘至4.1厘；恒生早於1月17日減0.2厘至4.1厘；中銀今天削0.1厘，險守4厘；渣打昨天也削0.2厘至僅報3.8厘。

聯儲局主席鲍威爾明言今年不減息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，花旗分析員預料聯儲局或仍會加息三次，每次加25點子，利率最終水平可能達5.25厘至5.5厘。

廖嘉豪補充，花旗首席投資官預計，盡管美國的通脹數據較低，但聯儲局將維持高利率，直到今年中；當經濟衰退情況明顯，屆時儲局將開始大幅降息，以防止經濟更深度衰退。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪