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Meta公佈業績收入321.65億美元 按年跌4% 將回購400億美元股票 有機會繼續裁員

股樓投資 15:39 2023/02/02

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Meta（META）周三（1日）公布，第四季業績收入321.65億美元，比預期高6.35億美元，按年跌4%；純利46.52億美元，每股盈利1.76美元，按年跌52%。首席執行官朱克伯格宣布回購400億美元的股票，公司將更積極地削減成本和提高效率。

Meta指，2022年的銷售額下降1166億美元，按年減少1%，是自2012年上市以來的首次年度銷售額下降。它將在2023年削減50億美元的成本，控制在890億至950億美元的範圍，比之前預測的940億至1000億美元的成本急劇下降。

法國巴黎銀行指港股市盈率仍處於低位 美元已觸頂將回落 黃金價有機上2000元【下一頁

在電話會議上， 朱克伯格表示可能會繼續裁員，又指Facebook達到了每日活躍用戶20億的里程碑，按年增長4%，「本年的管理主題是「效率年」，公司將致力成為一個更強大及更靈活的組織。」。

 

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責任編輯：張瑋婷

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