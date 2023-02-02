滙豐維持最優惠利率不變　專家：香港加息周期或已完結

美國聯儲局一如市場預期，僅加息0.25厘，而滙豐銀行（00005）亦宣布維持最優惠利率（P）不變，相信其他銀行將會跟隨。中原按揭董事總經理王美鳳指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否提早完結，仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平，又指本港經濟、投資環境將進一步向好，相信市場資金維持充裕，故不排除本港加息周期或已完結，就算銀行年內要加息，預計亦僅再加多一次。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，滙豐銀行維持最優惠利率不變，相信原因是有三：一是一個月銀行同業拆息（Hibor）反覆回落，目前（2月2日）跌至2.53厘，二是本港銀行體系結餘仍維持約958億元水平，三是本港經濟、樓市開始復常，銀行暫未有即時加息壓力。

他續說，雖然美國通脹率放緩，但與目標仍有一段距離，加上中美貿易、俄烏局勢問題，將繼續影響全球經濟，為通脹帶來不確定性，故認為今年美國仍會持續加息，假如港美息口差距進一步擴寬，拆息仍有上升壓力，相信本港銀行未來將繼續密切注視市場動向而再作決定。

值得留意的是，美國聯儲局主席鮑威爾會後表示，雖然通脹開始放緩，但目前討論減息仍言之尚早，當局亦未打算在今年內減息，一切仍乎美國經濟而定。事實上，反映利率期貨市場的芝商所FedWatch工具顯示，市場押注3月加息0.25厘機會高達逾八成。金管局總裁余偉文預期，美國加息似乎放緩，但難以判決日後調整的步伐，又相信本港銀行利率在未來一段時間仍維持高企，提醒市民要小心管理風險。

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