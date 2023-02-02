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【大行看法】安聯：大市仍有進一步上升空間　拆解外資增加投資中國之3大關鍵

股市 15:12 2023/02/02

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【大行看法】安聯：大市仍有進一步上升空間　拆解外資增加投資中國之3大關鍵（左為湯繼成，右為陳致強）

港股於高位徘徊，安聯投資亞太區股票首席投資總監及投資組合經理陳致強認為，現時市場已大致反映經濟復常的利好消息，未來升勢要由盈利帶動，基於環球長倉基金的中資股持倉比例仍偏低，相信大市仍有進一步上升空間，當中離岸中資股上半年表現會優於在岸中資股。

陳致強指，外資需要看到中央持續有政策支持經濟增長、結構性改革繼續、中國基本面持續有改善，才會增加對投資中國的信心。他稱，正關注內房會否有實質刺激買房信心的政策推出，如放寬對「房子不是用來炒」的看法。

他透露，基金去年第四季開始降低中資股的輕倉比重，增持互聯網平台股份，現時倉位大致處於中性。

板塊方面，陳致強看好消費、互聯網、工業及原材料股，看淡公用及電訊股。

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，市場憧憬當局下半年會停止加息，美元偏軟。安聯投資亞太區高級經濟師湯繼成指，美國經濟及通脹較預期強韌，小心美元走勢不如預期中弱。

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編輯：陳韻妍

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