▲ 【投行業績】德銀第四季利潤超預期 連續10個季度錄盈利、15年來最佳

德意志銀行（Deutsche Bank）公布截至12月底第四季度業績，該行上季淨利潤增長1.6倍至18億歐元（約155.4億港元），遠超市場預期的9.11億歐元（約78.7億港元）及全年淨利潤42.9億歐元；淨收入按年增7%至63億歐元（544億港元），全年收入達272億歐元。

全年稅前淨利潤增65%至56億歐元 15年來最佳

德銀已連續10個季度錄得盈利，該行第四季度貸款撥按年增27.6%至3.51億歐元（30.3億港元），一級資本比率按年增0.2個百分點至13.4%。行政總裁Christain Sewing指，透過專注核心業務，提升成本效益，集團去年稅前淨利增65%至56億元，業績為15年來最佳。

德銀調整其2025財務及資本目標，較2021年除稅後收入增10%，復合年收入增長介乎3.5%至4.5%，成本收入比率低於62.5%，一級資本比率介乎13%，派息率自2025年起為50%，目標於2021年至2025年共派股息約80億歐元。

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編輯：宋佩恩

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