【智能眼鏡】XR眼鏡TCL NXTWEAR S攻港　售$3,099即日開賣

▲ 新一代消費級XR眼鏡TCL NXTWEAR S正式登陸香港，今起發售，售價3,099港元。

近年沉浸式娛樂內容崛起，為延展實境（XR）產品衍生無限商機。科技公司TCL近年也把握機會，盡力在相關領域中佈局。近日TCL宣布，新一代消費級XR眼鏡TCL NXTWEAR S正式登陸香港，今起於營運商及零售商包括csl.、豐澤及2000Fun指定門市發售，售價3,099港元。

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TCL NXTWEAR S搭載新一代1080p的Micro OLED雙顯示屏，相當於觀看四米外的130英吋屏幕。這款XR眼鏡擁有45°可視範圍（FOV），對比度大於100000:1。TCL NXTWEAR S可與支援DP輸出的手機、平板、電腦等設備連線，用戶可將設備上的畫面投放到NXTWEAR S。

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另外，TCL NXTWEAR S更拓展至包括無人機在內的應用場景，可連接至DJI RC Pro遙控器，用戶可以沉浸式享受第一人稱視角的飛行體驗。

眼鏡設計方面，鼻樑處採用弧面設計，用戶可長時間佩戴。音量則可通過左鏡腿上的滾輪調節。右側鏡腿還提供音量控制和3D模式開關，用戶一按便可自由切換 2D/3D 模式。其數據線採用磁吸可拆卸設計，只需將磁吸線靠近介面便可吸附。值得一提的是，TCL NXTWEAR S 也隨附專為近視用戶設計的近視鏡架，供用戶根據需求配戴矯正鏡片。

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責任編輯：曾曉汶

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