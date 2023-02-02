伊朗情侶街頭翩翩起舞 被控反政府判囚10年半

伊朗去年有女子因違反伊斯蘭戴頭巾規定被捕，疑遭施暴後送院不治，事件引發示威潮。一對已訂婚情侶早前於首都德黑蘭街頭上翩翩起舞，卻遭政府控以反政府宣傳等罪行，判囚10年半。

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社交媒體Instagram去年流傳一段影片，顯示21歲伊朗女子Astiyazh Haghighi與22歲的未婚夫Amir Mohammad Ahmad，於德黑蘭地標阿扎迪塔（Azadi Tower）前翩翩起舞。

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Astiyazh為聲援沒戴頭巾而被捕的女子，在影片中也沒有戴上頭巾。再加上伊朗一向禁止女性於公眾場合跳舞，與異性當眾共舞更是禁忌。

因此這對情侶去年11月被捕，被控以「勾結危害國家安全」及「反政府宣傳」的罪名。伊朗司法部指這對情侶在Instagram深受歡迎，號召人們參與騷亂。

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據悉，他們被禁止使用互聯網和離開伊朗。法新社引述消息人士指，案件審理期間當局更禁止他們尋找律師代表出庭。

伊朗法院裁定兩人罪名成立，本周分別判處兩人監禁10年半。

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責任編輯：鄭錦玲