【宅度假末日】港人嚮往外遊　宅度假商機仍在？

各國近月紛紛放寬入境措施，被困了三年的香港人都急不及待外出旅遊，那麼本地的宅度假（Staycation）是否已到末路？原來也不盡然，只要有吸引的住宿套餐，香港人還是很喜歡來個本地小假期。

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個案1：從事銀行業的Edward去年共去了7次宅度假，每次預算2,000至4,000元不等，隨著旅行更加方便，他表示再去本地宅度假的機會不大，「除非是很想去的酒店，如四季酒店」，開關後他已到過日本旅行，今年目標還有泰國、歐洲、澳洲等地，將會到訪五至六個國家。（小圖上）

個案2：從事雜誌工作的Wendy則表示，平均每年會去12次宅度假，每次一家四口的預算在6,000元左右，「以往每年都會去一次長旅行，兩、三次短旅行，前者每次都要用10萬元，這筆錢在疫情期間用了來宅度假。」她表示今年未有打算去旅行，因為疫情始終未過，「如果在旅程期間中招會很麻煩」，不過她亦打算減少本地宅度假的次數。

個案3：至於家庭主婦Regine則表示，她自2020年頭已開始宅度假，每年去5次左右，「之前沒有旅行去，我們又喜歡吃自助餐，所以每逢想慶祝，都會選擇staycation」，兩小口不同價位的酒店都會嘗試，每次由$1,300至$3,000不等。她明言放寛後會想去日本，減少宅度假，「但始終在香港宅度假會比較方便，所以如果有價錢、食物吸引的套餐，我們都會考慮」。（小圖下）

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本報記者：歐陽佩

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