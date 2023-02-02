  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 14:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？

科技 14:04 2023/02/02

分享：

分享：

面對Netflix的新措施，非同住者又有哪些方法可以解決？

Netflix早前宣布，將嚴查寄生帳號，即禁止不同住用戶共用Netflix帳戶，預計最快會於4月陸續在全球推行。面對Netflix的新措施，非同住者又有哪些方法可以解決？

【Netflix共享帳號】Netflix「管理存取權與裝置」功能更新　允許遙距登出裝置（附教學）

【Netflix更新】Netflix推出新介面設計　僅iPhone版App可用

近日Netflix官網就提到，帳號可以讓「居住在同一戶的人」使用，未與主帳號持有者同住者「必須使用自己的帳戶觀賞」內容。若有人使用不屬於同住者的裝置登入帳號，或是持續用該裝置觀賞Netflix，就需要使用者先驗證該裝置，以確保該裝置已經獲得主帳戶的授權使用。屆時官方將會傳送4位驗證碼，至帳號主要擁有者的電子信箱或手機。獲得驗證碼後，必須在15分鐘內在該裝置上輸入。

不過，若果認為驗證會造成麻煩，子帳戶必須至少每30天連接主帳戶所用的Wi-Fi網絡 ，並打開Netflix應用程式或網站一次 ，這樣就毋需驗證碼。

另外，用戶也可考慮自行創建帳戶，不再做「Netflix寄生族」。在創建帳戶後，用戶也可透過「個人資料轉移（Profile Transfer）」的功能，將原有的資料切換到全新帳號，避免過去使用服務的個人數據資料消失，當中包括個人專屬推薦、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容。

【Netflix】應對帳號共享問題　Netflix推「個人資料轉移」新功能（附教學）

責任編輯：曾曉汶

全新Samsung Galaxy S23系列已正式登場，本報記者早前也搶先上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

專題影片
200MP主鏡頭　夜攝功能再升級 試玩三星Galaxy S23系列手機
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議
2023/01/27
【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議
【串流媒體】HBO Max和Discovery+合併　服務更名「Max」
2022/12/06
【串流媒體】HBO Max和Discovery+合併　服務更名「Max」
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
2022/12/01
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
【串流平台】Disney+全球用戶數激增至1.642億　較上季暴漲1210萬人
2022/11/09
【串流平台】Disney+全球用戶數激增至1.642億　較上季暴漲1210萬人

你可能感興趣

【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議
17:06 2023/01/27
【串流平台】愛奇藝應版權方要求　禁HDMI輸出播放惹爭議
【串流媒體】HBO Max和Discovery+合併　服務更名「Max」
18:20 2022/12/06
【串流媒體】HBO Max和Discovery+合併　服務更名「Max」
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
15:30 2022/12/01
【串流媒體】DC動畫將登上Prime Video？　華納兄弟：與亞馬遜達成大交易
串流 Netflix 手機Apps 電玩手遊 移動裝置 網絡熱話 社交平台 科技產品 遊戲 Wi－Fi

下一篇文章

【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
【三星發布會】Samsung Galaxy S23系列正式亮相　夜攝功能再提升　售價約6,265元起（有片+多圖）
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
【科企裁員】Intel疑因PC市場低迷裁員　員工減薪5%至25%
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
【三星發布會】Galaxy Book3系列同步登場　採用Intel第13代Core處理器
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【電動車充電】美大學團隊破解鋰電池反覆故障成因　將有助改進電動車快速充電
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　香港時間2月2日凌晨舉行　一文看清5大新品預測
【三星新品】三星Galaxy Unpacked發布會　香港時間2月2日凌晨舉行　一文看清5大新品預測
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
【新HomePod開箱】試玩第2代HomePod溫度＋濕度感測新功能　重低音效果更出色？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款