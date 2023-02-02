【Netflix用戶噩耗】Netflix擬4月起打擊共享帳戶　如何做好準備預先轉移資料？

▲ 面對Netflix的新措施，非同住者又有哪些方法可以解決？

Netflix早前宣布，將嚴查寄生帳號，即禁止不同住用戶共用Netflix帳戶，預計最快會於4月陸續在全球推行。面對Netflix的新措施，非同住者又有哪些方法可以解決？

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近日Netflix官網就提到，帳號可以讓「居住在同一戶的人」使用，未與主帳號持有者同住者「必須使用自己的帳戶觀賞」內容。若有人使用不屬於同住者的裝置登入帳號，或是持續用該裝置觀賞Netflix，就需要使用者先驗證該裝置，以確保該裝置已經獲得主帳戶的授權使用。屆時官方將會傳送4位驗證碼，至帳號主要擁有者的電子信箱或手機。獲得驗證碼後，必須在15分鐘內在該裝置上輸入。

不過，若果認為驗證會造成麻煩，子帳戶必須至少每30天連接主帳戶所用的Wi-Fi網絡 ，並打開Netflix應用程式或網站一次 ，這樣就毋需驗證碼。

另外，用戶也可考慮自行創建帳戶，不再做「Netflix寄生族」。在創建帳戶後，用戶也可透過「個人資料轉移（Profile Transfer）」的功能，將原有的資料切換到全新帳號，避免過去使用服務的個人數據資料消失，當中包括個人專屬推薦、觀影記錄、我的片單、儲存的遊戲、設定等內容。

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責任編輯：曾曉汶

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