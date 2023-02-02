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【酒店銷情】酒店入住率未見提升　各出奇謀吸金

商業 17:30 2023/02/02

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開關之後酒店業可有喜訊？答案是尚待觀察。8度海逸酒店指出，開關之後入住率未有明顯升幅，而整體房價亦沒有大幅調整，只在部份日子提升約1%-2%，未來將會爭取月租服務客人、本地及外國旅客及旅行團等。

【疫後經濟】需求下跌　FedEx裁員10%

酒店將會推出不同住宿及月租服務優惠來吸引客人入住，同時亦會透過網上及媒體等渠道，以及微信小程序等宣傳方式，吸引內地客人入住，例如最近推出了「春日賞‧月租開放日優惠」及「濃情蜜意‧情人節住宿優惠」，期望透過開放日及客房連情人節晚餐等帶動入住率。

另有業內人士指出，由上年年中至現時後疫情時代為止，酒店客人的比例都維持在短期及長期租客各佔50%，開關後影響並不明顯。房價方面，疫情前2018年跟現時相比，價錢大跌了77%，即使在農曆年假期，房價亦變化不大，提升只是由數十至一、二百元，「跟疫情前無得比」。

目前酒店仍以本地客人為主，入住率在85%至100%之間，因為內地客源不穩定，所以針對本地客的政策將會繼續維持，例如是以「食飯送房」等優惠去招徠客人，與此同時，亦會做好兩手準備，與旅行社保持緊密聯繫。

【健康消費】明治大豆蛋白粉　進軍中國市場

本報記者：歐陽佩

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