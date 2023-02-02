【推廣香港】Hello Hong Kong整裝待發　美麗華集團對業績樂觀

特首李家超將於今天公布全方位推廣香港的計劃詳情，並展開「你好，香港！Hello Hong Kong」為主題的大型全球宣傳活動，業界都引頸以待等候好消息。自從香港開關以來，酒店入住率及房價均未見有大起色，不過在新措施之下，酒店業仍對2023年保持樂觀。

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美麗華集團酒店及服務式公寓總監韋瑞民（Alexander Wassermann）指出，疫情期間有95%都是本地客，自從防疫措施放寛後，住客組合慢慢轉變為55%本地客及45%旅客，後者來自世界各地，包括北美、歐洲、東南亞及內地等，平均逗留2至3天。

自2022年第二季以來，美麗華酒店的入住率都穩健地維持在80%左右，農曆新年期間只有輕微增幅至90%，房價方面亦只輕微上調15%左右。酒店現時的內地客不多，他期望旅遊限制進一步放寛後，數字會錄得增長。

Staycation將不再流行

韋瑞民表示，隨著航班密度增加及內地通關再放寛，他對2023年酒店入住率非常樂觀；惟香港人會有更多機會往外地旅行，他預計宅度假（Staycation）會慢慢不再流行，取而代之是有更多國際旅客，住客比例會回復至疫前的35%觀光客、35%商務客，5% MICE旅客。

至於政府將向海外旅客免費派發50萬張機票，以及特首李家超表示會考慮取消海外人士來港限制，韋瑞民表示都是正面的措施，而香港國際七人欖球賽、國際金融峰會、渣打馬拉松等重臨，都可讓世界看到香港正在復常，他希望港府可以繼續開放香港，全港各界携手重建香港亞洲國際城市的聲譽。

隨著隔離措施放寛，預料婚宴、會議及活動業務，以及品牌旗下專門打造一條龍主題宴會服務的Zoul Event，都會為美麗華集團帶來重要收益；而為了加強住房業務，韋瑞民表示會時刻留意市場需要，保持創意，為市場提供度身訂造的餐飲選擇，並繼續與美麗華商場及主題樂園等合作推出優惠，增加吸引力。

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本報記者：歐陽佩

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