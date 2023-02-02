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慈父買樓贈愛兒收租　水藍‧天岸平台特色戶1950萬售

股樓投資 13:49 2023/02/02

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中原地產曹嘉華表示，通關對社會及經濟復常有推動作用，買家陸續重拾入市信心，帶動樓市交投回暖。東涌水藍‧天岸1座高層連大平台特色戶成交，實用面積1,330平方呎，三房套房連工作間間隔，享海景，平台約116平方呎，同類型單位全屋苑只有2伙，放盤罕有。單位放盤半個月，零議價以1,950萬元沽出，實用呎價14,662元。

曹嘉華指，一名慈父留意樓市已一段時間，見近期樓市有回升跡象，終在剛過去的周六出動睇樓，見上述特色戶罕有放盤，迅速決定買入送贈愛兒。據知愛兒計劃將單位作出租用途。參考同類單位市值月租約4萬元計，預計租金回報約2.5厘。至於原業主於2010年4月以1370萬元一手買入單位，單位於13年間升值580萬元或42%。

延伸閲讀【多相】畢架‧金峰現樓洋房示位陪你睇 北歐輕奢設計盡顯格調【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

藍天海岸4期（水藍‧天岸） 東涌 中原地產 二手市場

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啟德海灣1有機會月內推售　定價參考同區樓盤售價
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