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【國美493】國美午後抽升15%　國美直播「全員推手」戰略多達30萬人、並將「瘦身」砍掉無盈利小店

股市 13:35 2023/02/02

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【國美493】國美直播「全員推手」戰略多達30萬人、並將「瘦身」砍掉無盈利小店

國美電器官方微信號Gome國美發文指，國美創始人黃光裕的妹妹、國美電器董事長黃秀虹在內部會上表示，效，全員推手戰略已發展社會推手30多萬人，未來將加強直播業務發展。

國美午後抽升15%，報0.168元。

她還表示，2023年，將在幾個重點方向上理清，包括把線下門店繼續做好，同時也要賦予門店新的含義。其次，國美佈局將是線上線下並重，各佔50%。第三，直播將是未來推動公司發展的重要發力方向。

因此，公司將在以下六個方面進行銷售考核，包括加大針對直播、短視頻製作拍攝的新媒體人才的引進，這都列入總部、分部的月度績效考核指標，從而在業績提成和利潤分紅上進行體現。同時，她指公司將進行「瘦身」，在中國30個區域砍掉不盈利的小店，僅保留276家左右，用更多的資金打造成「精」店，聚焦的地域性店面。

目前，國美電器共享共建平台去年正式上線，入駐商家7000餘家，銷售總額超過40億元人民幣，佔總銷售額近一半，為公司的採銷經營開闢了新模式、也讓其供應鏈更加多元化。而中國各地新模式的店陸續試營業，其中北京西壩河店、廈門龍門店、武漢王家河店等為新模式店的發展打了個樣。

反思去年失敗點　盼國美定將會涅槃重生

黃秀虹坦言，「2022年也是國美艱難的一年，生存的問題再一次擺到面前，活下去成為了我們發展的核心要務。不管是線上業務的發展還是線下門店的革新，我們好像總是打不到關鍵點上，總是在試錯，是戰略規劃的問題還是戰術打法的問題？這些都值得我們不斷反思」。

她又指，全球經濟下行，長達3年的大疫讓實體零售元氣大傷，各種危機讓公司險些倒下。再加上銀行斷貸、供應商欠款、員工欠薪，現金流的緊縮讓公司在經營發展中捉襟見肘，網絡上各種負面輿情也讓公司的士氣降到了低谷。

然而，她相信，隨著國美的改變和一系列政策推出，公司定將迎來柳暗花明。公司的自信也是在給消費者，給合作夥伴、給投資者信心。今年，國美定將會涅槃重生。

 

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編輯：姚卓然

 

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