Meta今年或再裁員一成 去年花76億元遣散過萬員工

全球大型科企裁員潮一浪接一浪，Facebook母企Meta繼去年11月裁員1.1萬人後，今年計劃再大規模裁員一成。有指Meta去年不惜花9.75億美元（約76億港元）重金作遣散費。

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在財報電話會議上表示，公司在起初18年内，每年都以兩成、三成甚至更高的幅度增長，但去年是公司史上首次錄得虧損。

Meta計劃今年進一步削減成本，朱克伯格提到今年的管理主題是「效率年」，去年裁員 1.1萬人只是一個開始，承認公司未來會採取更多措施節流。

《Business Insider》報道，Meta今年新一輪料再裁員5%至10%。朱克伯格周三透露，公司正裁減部分中層管理人員，而「元宇宙」（Metaverse）策略核心部門Reality Labs也會進一步裁員。

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Yahoo Finance財經新聞總監Myles Udland引述Meta的部分資產負債表，指Meta去年第四季繳付的遣散費及其他人員成本為9.75億美元。

按照Meta去年11月裁員1.1萬人計，人均遣散費達8.8萬美元（約68.6萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲