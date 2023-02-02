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移英港媽因家務爭執用刀刺傷丈夫 獲判緩刑一年

環球社會熱點 14:00 2023/02/02

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一名去年移居英國的港媽去年11月因家務爭執，情緒激動下用刀刺傷丈夫，導致丈夫需住院一周。英國法院本周判處妻子監禁一年，緩期一年執行。

移英27歲港女輕生 曾透露憂約9000元租金 【下一頁】

利物浦刑事法院文件顯示，被告女子Ching Lin（洋名Maggie）和現年40歲的丈夫Chiken Eng於2011年結婚，育有一名9歲的兒子。他們一家去年由香港移居英國，現時居住沃靈頓（Warrington）地區，丈夫形容一家三口向來相處融洽。

丈夫在港時任職一間跨國銀行的經理，現受僱於一間物流中心，因病假損失逾3,000英鎊（約2.9萬港元）收入。

夫婦去年11月5日下午約6時半，從曼徹斯特的超市Costco購物回家。但由於遲到等原因，兩人一直爭執至回家仍未和好。

妻子其後就家務分配問題向丈夫發火，爭執開始升級。丈夫當時選擇到樓上一間睡房，與妻子分開冷靜一下，從窗戶看外面的煙花匯演。

其後妻子哭著走進睡房，當時雙眼含淚，顯得非常憤怒、情緒化及明顯不安。丈夫留意到妻子手上拿著一把長約10厘米的菜刀，突然遭妻子打了一巴掌。丈夫亦拍了一下她的後背，妻子便舉起菜刀，在丈夫胸前劃了一刀。

英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」 【下一頁】

丈夫被劃傷後倒地，一度試圖站起來但失敗。妻子立即致電呼叫救護車求助，丈夫送院後因嚴重內出血需做手術。他留院一周後出院，但選擇搬入旅館居住。

丈夫也發聲明，指妻子因移居外地承受壓力而表現失常。

被告辯護律師Donal Maguire表示，被告拿著刀但試圖將丈夫推開時造成傷口，她已對其行為對丈夫造成的傷害及不便深感後悔，指遠處的煙花匯演造成的噪音亦令被告壓力增加。

律師指被告劃傷丈夫後隨即後悔，並盡其所能協助對方，當時也為丈夫傷勢而悲傷。律師指，被告希望能繼續擔當妻子和母親的角色。

被告在庭上亦曾落淚，承認傷害行為，法院判處監禁一年，緩刑一年執行。她亦需完成為期20日的更生活動。法官警告，雖然被告只因壓力太大一時衝動，作出不合常理的舉動，但若再犯或會直接判監。

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責任編輯：李俊儀

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