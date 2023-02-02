【ChatGPT爆紅】ChatGPT活躍用戶突破1億　擬推訂閱計畫吸金

▲ 據瑞銀集團分析師Lloyd Walmsley引述第三方數據指出，ChatGPT每月活躍用戶在今年1月，突破1億人次大關。

OpenAI去年所推出的人工智能（AI）聊天機械人ChatGPT，在各行各業均掀起熱潮。踏入2023年，ChatGPT活躍用戶更已突破1億人，用戶成長速度相比TikTok、Instagram等應用程式快。OpenAI也把握商機， 宣布旗下ChatGPT即將推出付費訂閱服務，每月繳20美元（約156港元）便可優先享用新功能。

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據瑞銀集團分析師Lloyd Walmsley引述第三方數據指出，ChatGPT每月活躍用戶在今年1月，突破1億人次大關。相比TikTok推出九個月，以及Instagram推出兩年半才達到1億人，成長速度及潛力不容小看。數據也提到，ChatGPT目前每天平均用戶超過1,300萬人，與去年12月相比，增加超過一倍，可見商機無限。

因此，OpenAI也宣布，打算推出的付費訂閱計畫「ChatGPT Plus」，每月收費為20美元。訂閱用戶可獲得更快的回應速度及優先享用新功能。據悉，目前功能僅會提供予美國用戶，預計數周後可邀請用戶加入等候名單，之後再拓展到其他市場。

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責任編輯：曾曉汶

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