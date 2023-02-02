【疫後經濟】需求下跌　FedEx裁員10%

聯邦快遞（FedEx）行政總裁 Raj Subramaniam 周三宣布，由於消費需求減少，該公司正在裁減逾10%的高管和董事，以削減成本，他指出，這是「必須的行動」。周三交易日結束時，聯邦快遞股價上升超過4%。

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在疫情期間，消費者改變購物習慣，網上購物訂單激增，令包裹和航運業非常蓬勃，但現時通貨膨脹強勁，令消費者「荷包乾硬化」之餘，亦令FedEx的利潤下跌，故此他們必須削減成本，同時提高價格來抵消銷量放緩的影響。該公司股價在過去一年累跌了約 20%。

在FedEx的第二季財政報告指出，由於全球銷量下跌，導致銷售額和利潤下滑，公司將會透過停飛以及關閉部分辦事處來削減10億美元的成本。2022年，FedEx的美國和國際飛航時間合共減少了13%，而該公司的目標是在本財年總共削減約37億美元。

除削減成本，FedEx的另一措施還有提價，該公司自今年1月起將運費上調了 6.9%。

至於FedEx的競爭對手UPS亦表示，該公司將迎來「坎坷的一年」。 由於航運量持續下跌，UPS周二公佈第四季度收入下降。為了抵銷消費者需求放緩的影響，他們於去年年底將運費上調了6.9%。

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責任編輯：歐陽佩

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