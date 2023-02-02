黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）料最快本月中，宣布角逐2024年美國總統大選。她預計會成為第二位宣布參選的共和黨人，與前總統特朗普（Donald Trump）爭奪黨内提名。

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美國南卡羅來納州《郵報與信使報》（The Post and Courier）報道，黑莉本月15日將於查爾斯頓（Charleston），正式宣布角逐2024年總統大選。

黑莉的通訊總監其後證實，報道消息準確。

一旦黑莉宣布參選，她將成為第二位宣布參選的共和黨人，將與前老闆特朗普競爭於共和黨獲提名出線的機會。

黑莉上月接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，要考慮競選總統需考慮兩個因素。第一是目前形勢能否推動新領導層，第二是自己能否成為新領袖。

她認為美國需朝著新方向前進，指她可以成為領導者。

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黑莉上月也有拍片表示，美國存亡為大事（survival of America matters），超越任何個人意願。她指當了解美國的未來，明白是時候由新世代來改變，不認為需要一名80歲的美國總統，暗指特朗普與現任總統拜登（Joe Biden）太老。

特朗普去年10月曾警告，黑利、前副總統彭斯（Mike Pence）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），如與他競爭將是不忠誠舉動。

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責任編輯：鄭錦玲