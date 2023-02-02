  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 12:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

黑莉料本月中宣布角逐美總統大選 與特朗普爭出線

環球政治 12:34 2023/02/02

分享：

分享：

前美國駐聯合國大使黑莉（Nikki Haley）料最快本月中，宣布角逐2024年美國總統大選。她預計會成為第二位宣布參選的共和黨人，與前總統特朗普（Donald Trump）爭奪黨内提名。

FBI搜拜登特拉華州海濱別墅 未發現機密文件 【下一頁】

美國南卡羅來納州《郵報與信使報》（The Post and Courier）報道，黑莉本月15日將於查爾斯頓（Charleston），正式宣布角逐2024年總統大選。

黑莉的通訊總監其後證實，報道消息準確。

一旦黑莉宣布參選，她將成為第二位宣布參選的共和黨人，將與前老闆特朗普競爭於共和黨獲提名出線的機會。 

黑莉上月接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，要考慮競選總統需考慮兩個因素。第一是目前形勢能否推動新領導層，第二是自己能否成為新領袖。

她認為美國需朝著新方向前進，指她可以成為領導者。

美國家檔案局去信要求 前總統及副總統交還機密文件 【下一頁】

黑莉上月也有拍片表示，美國存亡為大事（survival of America matters），超越任何個人意願。她指當了解美國的未來，明白是時候由新世代來改變，不認為需要一名80歲的美國總統，暗指特朗普與現任總統拜登（Joe Biden）太老。

特朗普去年10月曾警告，黑利、前副總統彭斯（Mike Pence）與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），如與他競爭將是不忠誠舉動。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查
2023/01/27
拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
2023/01/26
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
法官指特朗普控希拉莉訴訟無根據 需賠近733萬
2023/01/21
法官指特朗普控希拉莉訴訟無根據 需賠近733萬
英國擬修例擴大警權 容許警察中止「嚴重擾亂」示威
2023/01/16
英國擬修例擴大警權 容許警察中止「嚴重擾亂」示威
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限
2023/01/14
耶倫警告國會 下周四觸及債務上限

你可能感興趣

拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查
08:05 2023/01/27
拜登兒子亨特高價賣畫 面臨美眾議院共和黨人調查
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
17:00 2023/01/26
英副首相藍韜文被指控職場欺凌 最少24公務員投訴
法官指特朗普控希拉莉訴訟無根據 需賠近733萬
14:30 2023/01/21
法官指特朗普控希拉莉訴訟無根據 需賠近733萬
政治 選舉 美國共和黨 特朗普 美國 聯合國 總統大選

下一篇文章

FBI搜拜登特拉華州海濱別墅 未發現機密文件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
英國逾10年來最大規模罷工 破50萬人參與 如「迷你封城」
【烏克蘭戰爭】烏料俄開戰一周年加強攻勢 英指現不宜向烏供戰機（不斷更新）
【烏克蘭戰爭】烏料俄開戰一周年加強攻勢 英指現不宜向烏供戰機（不斷更新）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間12:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間12:00）
LBJ將成NBA得分王 對雷霆門票炒至近60萬
LBJ將成NBA得分王 對雷霆門票炒至近60萬
Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍
Salt Bae紐約餐廳空無一人 闖世界盃決賽場地惹禍
【烏克蘭戰爭】各國拒援戰機 約翰遜呼籲盡快提供
【烏克蘭戰爭】各國拒援戰機 約翰遜呼籲盡快提供
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款