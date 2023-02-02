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【電動車】蔚來半日插4% 據報2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣
據內媒報道，蔚來開始將2022款ES6和ES8減價促銷，按照其促銷方案，兩款汽車的價格減價最高超過10萬元（人民幣‧下同），而ES7也有一定的優惠幅度。
蔚來半日插4%，報93.55元。
報道指，消息是從公司兩位銷售人員處確認，這一促銷方案是2月1日上午例會上通知並開始執行。但是，在蔚來官網、蔚來App和其他官方信息渠道並沒有公佈這一消息。
據消息指，蔚來2022款ES6和ES8依然可以享受蔚來兜底的過萬元的國家新能源補貼，且貸款三年零息零手續費。如果是在蔚來進行舊車置換，蔚來還能給予1.5萬元的置換補貼。同時，蔚來的銷售人員表示，在銷售系統裡可以把庫存現車做成展車，ES6還可以再得到1.8萬元優惠，2022款的蔚來ES8可以獲得2.4萬元的優惠。如果庫存週期在120天以上的車輛，最高現金優惠可以達到4萬元。
此外，針對促銷的蔚來2022款ES6和ES8 ，蔚來還直接贈送了價值3.9萬元的NIO Pilot全配包。如果用戶選配4900元NOMI和6500元增強顯示，蔚來可在直接給9600元的優惠折扣。庫存週期超過3個月的車輛，蔚來還再針對車主贈送價值過萬元的服務無憂包，包含了商業保險。
按照這一促銷方案，蔚來2022款ES6和ES8的價格降幅最高超過了10萬元。且蔚來對採用整車購買和電池租賃方案（BaaS ）的購買方式不作限制。對全款購車的用戶，包括蔚來ES7在內，蔚來還可以給予3000至5000元不等的折扣優惠。
其中一位銷售人員提供了一個購買方案，100度電池包的2022款蔚來ES6性能版，選配21英寸碳纖維合金輪圈、NOMI 、NIO Pilot和增強現實套裝，優惠前的落地價格為43.29萬元，享受最高優惠的價格則為31.37萬元。不過他也強調，這樣的車並不多。另外一位蔚來銷售人員則表示，昨天出方案之後，今天看庫存，很多車都沒有了。
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編輯：姚卓然