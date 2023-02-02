  • 21°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 15:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電動車】蔚來午後插逾5%　蔚來承認2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣　稱「針對少量展車、庫存車」（第二版）

股市 14:18 2023/02/02

分享：

分享：

【電動車】蔚來據報2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣

據內媒報道，蔚來開始將2022ES6ES8減價促銷，兩款汽車的價格減價最高超過10萬元（人民幣‧下同），而ES7也有一定的優惠幅度。蔚來承認消息，並指本次是針對少量展車、庫存車給予優惠政策，包括蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型。蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。

蔚來午後跌5.5%，報92.15元。

報道指，消息是從公司兩位銷售人員處確認，這一促銷方案是21日上午例會上通知並開始執行。但是，在蔚來官網、蔚來App和其他官方信息渠道並沒有公佈這一消息。

據消息指，蔚來2022ES6ES8依然可以享受蔚來兜底的過萬元的國家新能源補貼，且貸款三年零息零手續費。如果是在蔚來進行舊車置換，蔚來還能給予1.5萬元的置換補貼。同時，蔚來的銷售人員表示，在銷售系統裡可以把庫存現車做成展車，ES6還可以再得到1.8萬元優惠，2022款的蔚來ES8可以獲得2.4萬元的優惠。如果庫存週期在120天以上的車輛，最高現金優惠可以達到4萬元。

此外，針對促銷的蔚來2022ES6ES8 ，蔚來還直接贈送了價值3.9萬元的NIO Pilot全配包。如果用戶選配4900NOMI6500元增強顯示，蔚來可在直接給9600元的優惠折扣。庫存週期超過3個月的車輛，蔚來還再針對車主贈送價值過萬元的服務無憂包，包含了商業保險。

按照這一促銷方案，蔚來2022ES6ES8的價格降幅最高超過了10萬元。且蔚來對採用整車購買和電池租賃方案（BaaS ）的購買方式不作限制。對全款購車的用戶，包括蔚來ES7在內，蔚來還可以給予3000至5000元不等的折扣優惠。

其中一位銷售人員提供了一個購買方案，100度電池包的2022款蔚來ES6性能版，選配21英寸碳纖維合金輪圈、NOMI NIO Pilot和增強現實套裝，優惠前的落地價格為43.29萬元，享受最高優惠的價格則為31.37萬元。不過他也強調，這樣的車並不多。另外一位蔚來銷售人員則表示，昨天出方案之後，今天看庫存，很多車都沒有了。

（第二版加入蔚來回應）

【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢

ET財智Talk
【ET財智Talk】恒指兔年何時見頂及底？能源、電子、黃金最旺？ 玄學家林建華分析中港及環球投資運勢！

相關文章：

【電動車】蔚來跌3%　管理層有變動、周欣據報將全面接管整車工程業務

【電動車】一文看清中資電動車廠1月交付量　比亞迪按月減少34%、理想保持按年增長、小鵬極氪按月削逾半

【電動車】Tesla減價促銷策略見效　招銀國際：Tesla中國上周日均銷量增76%、比亞迪同為贏家　小鵬反成輸家

編輯：姚卓然

港股 蔚來－SW（09866） 補貼 電動車 汽車 新能源
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【大行看法】安聯：大市仍有進一步上升空間　拆解外資增加投資中國之3大關鍵

下一篇文章

【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　按揭界：不排除本港加息周期已完（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】百度再升6%、商湯回吐半成　美團阿里轉跌、恒指午後倒跌試穿22000（不斷更新）
【港股市況】百度再升6%、商湯回吐半成　美團阿里轉跌、恒指午後倒跌試穿22000（不斷更新）
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【Morning精點】港人情侶疑泰國旅行出事女友搭的士遭綁架｜王浩信返港強調不放棄香港市場
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
【美股期貨】歐英接力議息　道指期貨跌69點　Meta盤後大升、納指期貨升近0.9%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款