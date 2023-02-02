【電動車】蔚來午後插逾5%　蔚來承認2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣　稱「針對少量展車、庫存車」（第二版）

▲ 【電動車】蔚來據報2022款ES6和ES8大幅減價促銷、降幅最高超過10萬元人幣

據內媒報道， 蔚來開始將 2022 款 ES6 和 ES8減價促銷，兩款汽車 的價格減價最高超過 10萬元（人民幣‧下同），而ES7也有一定的優惠幅度。 蔚來承認消息，並指 本次是針對少量展車、庫存車給予優惠政策，包括蔚來2022款ES8、ES6和EC6車型。 蔚來日常有置換政策、金融政策、科技配置包等可供用戶選擇，目前針對上述車型仍然有效，其中金融政策對購車用戶優惠較大。

蔚來午後跌5.5%，報92.15元。

報道指，消息是從公司兩位銷售人員處確認，這一促銷方案是 2 月 1 日上午例會上通知並開始執行。 但是，在蔚來官網、蔚來 App 和其他官方信息渠道並沒有公佈這一消息。

據消息指，蔚來 2022 款 ES6 和 ES8 依然可以享受蔚來兜底的過萬元的國家新能源補貼，且貸款三年零息零手續費。 如果是在蔚來進行舊車置換，蔚來還能給予 1.5 萬元的置換補貼。 同時，蔚來的銷售人員表示，在銷售系統裡可以把庫存現車做成展車， ES6 還可以再得到 1.8 萬元優惠， 2022 款的蔚來 ES8 可以獲得 2.4 萬元的優惠。 如果庫存週期在 120 天以上的車輛，最高現金優惠可以達到 4 萬元。

此外，針對促銷的蔚來2022 款 ES6 和 ES8 ，蔚來還直接贈送了價值 3.9 萬元的 NIO Pilot 全配包。 如果用戶選配 4900 元 NOMI 和 6500 元增強顯示，蔚來可在直接給 9600 元的優惠折扣。 庫存週期超過 3 個月的車輛，蔚來還再針對車主贈送價值過萬元的服務無憂包，包含了商業保險。

按照這一促銷方案，蔚來 2022 款 ES6 和 ES8 的價格降幅最高超過了 10 萬元。 且蔚來對採用整車購買和電池租賃方案（ BaaS ）的購買方式不作限制。 對全款購車的用戶，包括蔚來 ES7 在內，蔚來還可以給予 3000至5000 元不等的折扣優惠。

其中一位銷售人員提供了一個購買方案， 100 度電池包的 2022 款蔚來 ES6 性能版，選配 21 英寸碳纖維合金輪圈、 NOMI 、 NIO Pilot 和增強現實套裝，優惠前的落地價格為 43.29 萬元，享受最高優惠的價格則為 31.37 萬元。 不過他也強調， 這樣的車並不多。 另外一位蔚來銷售人員則表示， 昨天出方案之後，今天看庫存，很多車都沒有了。

（第二版加入蔚來回應）

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