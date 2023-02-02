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【小米1810】汽車設計文件洩密案　小米要求涉事供應商賠償100萬元人幣　雷軍：對洩密事件零容忍

股市 16:26 2023/02/02

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【小米1810】小米汽車設計文件洩密案　據報涉事供應商賠償100萬元人民幣

小米 （01810） 部署造車多時，早前市場流出設計圖片，小米急否認為最終設計。小米最新在社交平台公布調查結果，指出事件源於合作方北京某模塑科技公司因對下游供應商管理不善，洩露小米汽車前後保險槓的早期設計稿，並因應《保密協議》條款，要求該公司賠償100萬元人民幣。

小米續公布，責成該公司對下游供應商加強信息安全管理，嚴肅處理洩密人，並責成供應商制定詳細整改方案，升級保密措施。另外，小米創始人、董事長兼行政總裁雷軍轉發小米公司的微博，並表示，「小米集團對洩密事件零容忍。希望所有供應商夥伴一定認真執行《保密協議》。

2023年1月22日，小米汽車合作方北京某模塑科技有限公司因對其下游供應商管理不善，洩露了汽車前後保險槓的早期設計稿。 小米集團依據《保密協議》對涉事合作方進行了嚴肅處理，現對處罰結果公示如下：

1. 依照《保密協議》處以100萬元的經濟賠償；

2. 責成其對下游供應商加強信息安全管理，並對洩密肇事人進行嚴肅處理；

3. 責成供應商制定詳細整改方案，全面升級保密措施。 我司再次強調：小米集團對洩密事件零容忍。所有供應商夥伴一定認真執行《保密協議》。

小米汽車設計外洩報道，可見【下一頁】

今年1月，有汽車博主發布關於小米汽車首款車型「小米MS11」的設計圖片，展示了小米汽車保險槓、小米MS11的裝飾件，以及小米與北汽模塑相關合作細節等，引發網絡關注。

針對小米汽車設計文件洩密一事，小米集團公關部總經理王化回應稱，是二級供應商保密的設計文件洩密，該供應商只是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。公司會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 汽車 設計 小米
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