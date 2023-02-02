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【小米1810】汽車設計文件洩密案　小米要求涉事供應商賠償100萬元人幣

股市 16:26 2023/02/02

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【小米1810】小米汽車設計文件洩密案　據報涉事供應商賠償100萬元人民幣

小米 （01810） 部署造車多時，早前市場流出設計圖片，小米急否認為最終設計。小米最新在社交平台公布調查結果，指出事件源於合作方北京某模塑科技公司因對下游供應商管理不善，洩露小米汽車前後保險槓的早期設計稿，並因應《保密協議》條款，要求該公司賠償100萬元人民幣。

小米續公布，責成該公司對下游供應商加強信息安全管理，嚴肅處理洩密人，並責成供應商制定詳細整改方案，升級保密措施。

小米創始人雷軍表示，小米集團對洩密事件零容忍，希望所有供應商夥伴一定認真執行《保密協議》。

小米汽車設計外洩報道，可見【下一頁】

今年1月，有汽車博主發布關於小米汽車首款車型「小米MS11」的設計圖片，展示了小米汽車保險槓、小米MS11的裝飾件，以及小米與北汽模塑相關合作細節等，引發網絡關注。

針對小米汽車設計文件洩密一事，小米集團公關部總經理王化回應稱，是二級供應商保密的設計文件洩密，該供應商只是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。公司會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

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編輯：姚卓然

小米集團－W（01810） 港股 汽車 設計 小米
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