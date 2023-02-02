▲ 【小米1810】小米汽車設計文件洩密案 據報涉事供應商賠償100萬元人民幣

就早前小米 （01810） 汽車設計文件遭洩密一事引起關注，據內媒報道，小米內部通報了該事件的處理結果，涉事合作方處以100萬元 人民幣 的經濟賠償，洩密人也被處理。

小米半日升3.4%，報13.96元。

報道引述通報顯示，事件的起因是合作方北京某模塑科技有限公司因對其下游供應商管理不善，洩露了小米汽車前後保險槓某個版本的過程稿。 對於涉事合作方，依照《保密協議》處以100萬元人民幣的經濟賠償，責成其對下游供應商加強信息安全管理，並對洩密人進行處理。

今年1月，有汽車博主發布了關於小米汽車首款車型小米MS11車型的設計圖片，展示了小米汽車保險槓、小米MS11的裝飾件，以及小米與北汽模塑相關合作細節等，引發網絡關注。針對小米汽車設計文件洩密一事，小米集團公關部總經理王化回應稱，是二級供應商保密的設計文件洩密，該供應商只是為模具打樣的供應商，洩密的文件是非常早期的招標過程的設計稿，並非最終文件。公司會根據與該供應商簽訂的保密協議進行嚴肅處理。

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編輯：姚卓然