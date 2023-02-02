  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 12:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　出乎預期

股市 12:07 2023/02/02

分享：

分享：

HSBC滙豐 （00005） 宣布，最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.625厘的水平。滙豐對上一次於2022年12月16日調整最優惠利率，當時加息25點子。

滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，港元戶口結餘5000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

市場此前預期，香港銀行今年上半年仍會隨美國聯儲局每次宣布加息而上調港元P，令P最終或達到6厘或以上水平，之後在年內橫行。聯儲局宣布議息結果一般被視為香港龍頭大行加P的窗口，本港時間今日（2日）首個窗口過後，尚有3月16日、5月4日，及6月15日。

相關文章：

【香港經濟】信銀國際：今年香港經濟料增長近4%　上半年港元最優惠利率最多或加0.75厘

【大行看法】花旗：儲局2月加息港最優惠利率（P）不會跟足　料P全年加0.75至1厘

記者：胡學能

港股 貨幣政策 定期存款 港元 加息 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【小米1810】小米汽車設計文件洩密案　據報涉事供應商賠償100萬元人民幣

下一篇文章

【美國加息】嘉信理財香港：軟著陸與衰退均有可能、加息0.25厘屬謹慎表現　一文看清投資界看法（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【美國加息】美國聯儲局議息在即、放緩加息0.25厘機率有多高？　一文看清投資界對今年潛在減息看法
【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【中美貿易戰】美國最新「惡名市場」名單　微信、淘寶、百度網盤上榜
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【AMD業績】AMD績後急漲13%越84關　瑞信上調目標價至96美元（第三版）
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【美國加息】鮑威爾記者會四大重點
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】中概股指數飈4%　富途抽升1成　夜期收市跌35點（不斷更新）
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
【美股收市】憧憬加息近尾聲 納指倒升2% 道指收復逾500點失地
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款