【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）5.625厘不變　出乎預期

HSBC滙豐 （00005） 宣布，最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.625厘的水平。滙豐對上一次於2022年12月16日調整最優惠利率，當時加息25點子。

滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，港元戶口結餘5000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

市場此前預期，香港銀行今年上半年仍會隨美國聯儲局每次宣布加息而上調港元P，令P最終或達到6厘或以上水平，之後在年內橫行。聯儲局宣布議息結果一般被視為香港龍頭大行加P的窗口，本港時間今日（2日）首個窗口過後，尚有3月16日、5月4日，及6月15日。

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記者：胡學能