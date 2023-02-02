【香港加息告終？】滙豐維持港元最優惠利率（P）不變　中銀渣打東亞跟隨　一文看清各行最新P

美國聯儲局放慢加息至0.25厘，香港銀行出乎預期不跟加。本地龍頭銀行HSBC滙豐 （00005） 中午宣布，港元最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.625厘的水平。滙豐在美聯儲12月16日加息後，上調最優惠利率25點子。滙豐於去年9月啟動加息周期，至今累加3次，合計共0.625厘。

滙豐不跟加後，同系恒生銀行 （00011） 、其他銀行包括中銀香港 （02388） 、渣打銀行、東亞銀行 （00023） 同樣宣布維持最優惠利率不變。以下綜合主要銀行最新公告：

最優惠利率（P） 變化 滙豐 5.625厘 維持不變 恒生 5.625厘 維持不變 中銀香港 5.625厘 維持不變 渣打 5.875厘 維持不變 東亞 5.875厘 維持不變

因應最優惠利不變，滙豐未有調整港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，港元戶口結餘5000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

市場曾預期港銀跟加P 下次加息窗口何時？

市場此前預期，香港銀行今年上半年仍會隨美國聯儲局每次宣布加息而上調港元P，令P最終或達到6厘或以上水平，之後在年內橫行。聯儲局宣布議息結果一般被視為香港龍頭大行加P的窗口，本港時間今日（2日）首個窗口過後，上半年尚剩3月16日、5月4日，及6月15日等3個窗口。

以目前滙豐的二手物業H按利息上限「P-2」計，實際供樓利率維持於3.625厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款約4560.5元。

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記者：胡學能