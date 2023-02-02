【香港加息告終？】滙豐恒生中銀渣打維持港元最優惠利率不變　按揭界：香港加息周期或已結束（第二版）

美國聯儲局放慢加息至0.25厘，香港銀行出乎預期不跟加。本地龍頭銀行HSBC滙豐中午宣布，港元最優惠利率（P）將維持不變，保留在目前5.625厘的水平。滙豐在美聯儲12月16日加息後，上調最優惠利率25點子。滙豐於去年9月啟動加息周期，至今累加3次，合計共0.625厘。

滙豐不跟加後，同系恒生銀行 （00011） 、其他銀行包括中銀香港 （02388） 、渣打銀行同樣宣布維持最優惠利率不變。以下綜合主要銀行最新公告：

最優惠利率（P） 變化 滙豐 5.625厘 維持不變 恒生 5.625厘 維持不變 中銀香港 5.625厘 維持不變 渣打 5.875厘 維持不變

因應最優惠利不變，滙豐未有調整港元儲蓄存款戶口的利率將會維持不變，港元戶口結餘5000元或以上的年利率為0.625厘，結餘5000元以下維持零息。另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

市場曾預期港銀跟加P 下次加息窗口何時？

市場此前預期，香港銀行今年上半年仍會隨美國聯儲局每次宣布加息而上調港元P，令P最終或達到6厘或以上水平，之後在年內橫行。聯儲局宣布議息結果一般被視為香港龍頭大行加P的窗口，本港時間今日（2日）首個窗口過後，上半年尚剩3月16日、5月4日，及6月15日等3個窗口。

以目前滙豐的二手物業H按利息上限「P-2」計，實際供樓利率維持於3.625厘。以還款期30年計，每100萬元樓按貸款每月供款約4560.5元。

經絡按揭轉介：P息不變與港元拆息反覆回落有關

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，滙豐宣布P維持不變，相信因1個月港元拆息（HIBOR）於今年反覆回落至2.53厘，本港銀行體系結餘仍維持約958億元水平，加上本港經濟及樓市剛開始復常，銀行暫未有即時加息壓力，惟美國通脹率與目標2%仍有一段距離，加上中美貿易及俄烏問題等打擊全球經濟活動，仍為通脹帶來不確定性。

曹德明認為，今年美國加息仍會持續並以降低通脹為主，港美息口差距將進一步擴寬，拆息仍有上升壓力，相信本港銀行未來將續密切注視市場動向而再作決定。

他又指，隨着內地與香港兩地正式恢復通關，對各行各業注入強心針，經濟將逐步復常，消費者信心亦會開始增強，加上滙豐宣布P維持不變，業主供樓負擔暫未增加，這些因素對本港樓按市場有正面支持作用。

中原按揭：即使年內若需再加P僅再多一次

中原按揭董事總經理王美鳳指出，具指標性的滙豐宣布維持P不變，料其他銀行將陸續跟隨，她解釋，最近與樓按相關1個月港元拆息在年結因素過後已從高位逾5%回落至2.53%，臨近美國加息期，美元拆息已升，港元拆息今天仍連日不升反跌，並回落至與美息明顯拉闊達2厘，反映港元資金充裕，相信是近日金融及投資環境向好吸引資金留港，令拆息與最優惠利率差距擴闊至3.1厘，遂令銀行未有進一步上調存貸息率之需要。

王美鳳續指，美國加息周期已近尾聲，港息調整是否已提早完結仍視乎未來拆息走勢、資金流向及水平；今年市場聚焦「復常」令本港經濟及投資環境進一步向好，料市場資金維持充裕，不排除本港加息周期已完結；相信即使年內若需再加P僅再多一次。

她稱，本港受惠於防疫措施逐步解除、通關復常、息率將見頂等因素，市場氣氛已回暖，樓市交投明顯增加，是次大型銀行決定維持P不變令按息維持現有水平，為市場進一步帶來好消息，在樓市前景向好下，相信巿場已完全消化加息影響。

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記者：胡學能