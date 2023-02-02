▲ 【金價走勢】美國聯儲局「明鷹暗鴿」 國際金價見1972美元、創11個月高

美國聯儲局一如預期加息0.25厘，市場認為聯儲局主席鮑威爾「明鷹暗鴿」，國際金價大幅上揚，現貨金突破1950美元，高見1972.4美元，創11個月新高。交易員認為，1950美元關被視為重要關口，金價突破關口，意味後市有力測試去年4月時創下的2078美元紀錄高位。

據世界黃金協會數據，2022年黃金需求增長18%至4741噸，為11年來最高；黃金投資需求總計達到1107噸，增長10%。

環球央行去年共計購入1136噸黃金，為1967年以來淨購買量新高及自1950年有記錄以來第二高，亦是央行連續第13年淨買入黃金。

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編輯：陳韻妍