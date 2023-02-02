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投資者怕遲買會貴　628萬購海日灣一房戶　料享3.4至3.8厘租金回報

股樓投資 11:41 2023/02/02

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中港通關，本地二手交投氣氛明顯好轉。中原地產徐家倫說，大埔白石角海日灣B2座中層H單位，實用面積468平方呎，一房間隔，原開價約638萬元，議價後以628萬元易手，實用呎價約13,419元。 

徐家倫透露，買家為長綫投資者，見屋苑樓齡較新，價錢合理，怕遲買會貴，所以拍板入市作投資收租之用，而目前單位市值租金約18,000至20,000元，料可享約3.4至3.8厘租金回報。 

據了解，原業主於2019年以約657萬元購入單位，持貨4年，現帳面蝕29萬元離場，物業期內貶值約4.4%。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 白石角 海日灣 中原地產 二手市場

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