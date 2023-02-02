啟德海灣1有機會月內推售　定價參考同區樓盤售價

由嘉華國際（00173）、會德豐地產及中國海外（00688）合作發展的啟德海灣1，嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明表示，樓市正重拾正軌，將密切留意市場變化，然後「動態推盤」，有機會於2月內展開銷售，定價參考過往同區成交。項目標準單位提供一至三房，其中主打兩房戶，佔項目60%，屬市場上較受歡迎的戶型。示範單位亦已準備就緒，將提供共5個讓準買家參觀。

對於簡約公屋，温偉明認為，既然有閒置土地，社會上對此又有需求，政府適時利用屬好事，且項目屬臨時性質，相信區內商業配套能夠支撐，惟未來區內人口大增，料對交通造成壓力，政府需要有所協助。加息方面，温偉明認為香港已消化加息因素，料息口年中放緩，認為今年樓市逐漸向好。

會德豐地產助理總經理（項目設計及市務）潘鴻文表示。啟德區多項配套落成，能令啟德愈來愈成熟。而市場氣氛亦相信會正面向好發展。

中國海外地產董事總經理游偉光指出，啟德海灣將為住戶打造大型四季花漾園林，項目綠化比例超過 30%，栽種不同種類的植物及花樹，打造出四季獨有嘅景致。而住客會所亦提供多元化設施，滿足住戶不同生活需要。

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