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FBI搜拜登特拉華州海濱別墅 未發現機密文件

環球社會熱點 12:00 2023/02/02

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美國聯邦調查局（FBI）早前搜查美國總統拜登（Joe Biden）於家鄉特拉華州的寓所，發現部分機密文件可追溯至擔任參議員年代。FBI再搜查拜登在家鄉的海濱別墅，未有發現任何機密文件。是次搜查是在雙方同意下進行，FBI取走拜登擔任副總統時的部分資料和手寫筆記。

美國家檔案局去信要求 前總統及副總統交還機密文件 【下一頁】

FBI周三（2月1日）搜查拜登在特拉華州Rehoboth Beach的度假別墅，未發現帶有機密標記的文件。

拜登私人律師Bob Bauer當日發表聲明，指FBI當日早上8時半至中午作搜查。他們為符合美國司法部的標準程序及出於安全等理由，事前並無公開搜查行動，強調拜登願意合作。

調查人員近期正調查，拜登擔任副總統及參議員是否有違反指引帶走機密文件。拜登最近數周亦允許司法部，搜查其拜登家族的物業。

據悉，FBI周三帶走拜登擔任副總統時期，即2009年至2017年期間的部分資料及手寫筆記。司法部拒絕評論搜查行動。

拜登寓所再發現機密文件 遠至參議員年代 【下一頁】

美國當局去年11月時，在華盛頓特區的Penn Biden Center發現機密文件，當時並未有公開消息。當局在去年12月及今年1月亦有搜查，結果發現更多機密文件。

當局沒有透露發現的機密文件數目，但已知在1月的搜查期間最少發現12份。

前總統特朗普（Donald Trump）及前副總統彭斯（Mike Pence）也曾被揭藏有機密文件。前者在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）被搜出約100份帶有機密標記的文件。而彭斯則被發現在印第安納州的寓所中，藏有少量機密文件，相關文件已被移送至國家檔案局。

責任編輯：李俊儀

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